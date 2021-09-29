俄單日死亡852人 疫苗接種率低之故

俄羅斯爆出疫情以來單日最高染疫死亡人數，刷新4天前的紀錄！外媒指出，克里姆林宮發言人佩斯科夫28日承認，該國各地區疫情反撲，原因就是疫苗接種率低，該國雖然是世界最早開放施打Sputnik V疫苗的、疫苗數也夠，但自己人不買單，迄今僅4700萬人接種第一劑，不及一半，覆蓋率遠遜於其他疫苗也充足的國家。

死亡增長，不缺疫苗

根據《CNN》報導，俄羅斯28日24小時內的數據顯示，單日因疫死亡人數來到852例，再度刷新僅僅4天前的疫情以來單日最高死亡，疫情反撲的力道強悍，克里姆林宮發言人佩斯科夫在28日晚間的記者會也承認，目前多個地區的案例飆升，暫時無法遏止增長速度。

俄國公衛機構Rospotrebnadzor負責人（類似於食藥署與公衛部）波波娃上週預測，暫時看不到這波疫情放緩的時間點，原因是俄羅斯人接種疫苗率過低，該國至今僅4700萬人接種第一劑，按照該國的1.1億多的成年人口，接種率還不到一半，防堵疫情是不可能的任務。霍普金斯大學數據也顯示，俄羅斯是受到疫情打擊最重的已開發國家之一，已報告的病例數全球第7，是該國第3波的疫情反撲。

疫苗不受信任

俄羅斯接種覆蓋率低並不是沒疫苗，他們是全球第一個授權開放施打Sputnik V疫苗的，這款腺病毒疫苗是該國自己研發的，按照實驗數據，打兩劑的保護力其實不遜於AZ與強生JNJ疫苗，但因為研發過程爭議多，Sputnik V並不被WHO承認。

不過，俄國仍舊與印度製藥廠Panacea Biotec合作生產，也有不少國家如印度、埃及、伊朗、墨西哥、巴西等都有引入，目前全球有70多個國家已授權使用，但顯然俄羅斯人並不挺自家疫苗，才會導致接種率低。美國政治網《Axios》就報導，美國允許接種完疫苗的國際旅客入境，但接種這款疫苗並不在豁免權內，歐盟也不建議。

為了遏止疫情，俄羅斯也開始對人民強硬起來，此前就宣佈過，至少6成的服務業員工（餐飲業、交通等）得接種一劑疫苗，雖然還是不會強迫性接種，但也直言，不接種的員工可能失去工作。

【更多精采內容，詳見 】