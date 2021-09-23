美捐11億劑疫苗 仍難達全球4成接種率

要成為全球的疫苗兵工廠！美國總統拜登23日豪氣在聯合國大會承諾，明年起將向發展中國家捐贈5億劑的Pfizer疫苗，算上這次的承諾，美國的疫苗捐贈數將超過11億劑（至今僅交付1.6億劑），但全球要7成人口達到接種起碼需要110億劑，距離WHO今年目標的全球4成疫苗覆蓋率，也還差得遠。

捐11億劑仍杯水車薪

根據《路透社》報導，美國總統拜登23日在聯合國線上峰會提到，為了配合峰會「提高全球疫苗接種率」的宗旨，美國明年起願意增加向發展中國家的疫苗捐贈數，一口氣多捐5億劑的Pfizer疫苗（也可稱輝瑞疫苗），這讓美國承諾的疫苗捐贈數會超過11億劑。同時，拜登向各國領導人呼籲，儘速採取行動，堪稱做足了身先士卒的好榜樣。

但僅靠美國捐贈仍是螳臂擋車，專家指出，全球要達到7成人口的接種率，至少需要110億劑疫苗，就算把標準放低，以WHO今年訂下的目標：4成疫苗覆蓋率，差距也很大，至少還缺了50億劑左右。

對此，雖然不少輿論提到，有捐贈就值得鼓勵，但部分發展中國家還是不領情，按照支援發展中地區的COVAX計畫數據，已經發出2.86億劑，但像是海地、民主剛果等國家，疫苗接種率還不到1%，聯合國秘書長古特雷斯就不諱言直指，很多富裕國家還是太自私，囤積疫苗，改善疫苗分配不均永遠只是場面話，這也是拜登出面喊話的弦外之音。

疫苗分配依舊不均

不過，據《英國廣播公司》報導，人口研究作家賀嘉蒂指出，美國確實做出承諾，但迄今真正交付的捐贈劑量只有1.6億，當前還是緩不濟急。另外按照科學分析公司Airfinity的預估模型，富裕國家到今年年底的加總會有12億以上的備用疫苗，算上自用的數量，其中2.4億劑很可能被浪費掉。

雖然本次拜登已經出面表態，但連自家黨內都還是有批評聲浪，上週就有8名民主黨員致信給拜登，表示美國現在已經在與FDA（美食藥署）討論，是否開放65歲以上長者接種第3劑的輝瑞疫苗，而遠在發展中國家的人民卻是兩樣情（牛津大學研究的數據顯示平均僅2%接種第一劑），民主黨人還是期待拜登能做更多。

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