中方以攻為守 聲稱美國疫情較中國早3個月流行
美國的COVID-19病毒溯源工作暫歇，但中國對美方攻勢卻未間斷。中國科學院22日發布報告聲稱，依大數據分析，美國COVID-19疫情「較大概率」在2019年9月前後即開始流行。
相較於美國，這項研究宣稱，中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「較大概率（機率）」在2019年12月下旬已開始流行。兩相對照，中國的流行時間較美國晚了3個月。
儘管美國總統拜登（Joe Biden）的90天病毒溯源報告已出爐，並未得出肯定結論，但近來仍持續出現歸責於中國的說法。美國前總統川普（Donald Trump）日前接受澳洲媒體訪問時表示，根據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。
此後泰晤士報等媒體報導，消息人士透露，2018年武漢科學家曾提出一份向美國國防高級研究計劃局（DARPA）申請的補助計畫，打算將冠狀病毒的奈米級顆粒，透過空氣傳播方式釋放到蝙蝠洞內，以預防疾病傳染給人類。但遭DARPA拒絕，然而申請人仍得到了其他管道的補助。
新華社報導，這項報告由中國科學院預印本平台（China Xiv）發布，號稱是基於「大數據建模分析」的疫情起源時間研究結果。
根據報導，研究人員聲稱，這項研究依據傳染病傳播模型和大數據分析方法建立優化模型，並基於已公開數據，對美國東北部12州和中國湖北省武漢市、浙江省等地的COVID-19疫情起源時間進行推斷。
研究結果宣稱，對於美國東北部12州，疫情首例感染發生機率50%的日期，多數位於2019年8月到10月間，最早是羅德島州的2019年4月26日，最晚是特拉瓦州的2019年11月30日，均早於美國官方公布的全美首例確診日期2020年1月20日。
這項研究還提到，計算結果表明，美國疫情「較大概率」於2019年9月前後已開始流行。
研究聲稱，武漢首名COVID-19病例感染發生概率50%的日期為2019年12月20日，浙江首例感染發生概率50%的日期為同年12月23日。據此推斷，中國疫情「較大概率」於2019年12月下旬已開始流行。
根據報導，研究單位自認，這一結論與流行病學調查結果「基本相符，證明該計算方法準確可靠」。
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