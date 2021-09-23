完成接種者可入境美國 默認中國疫苗？

（德國之聲中文網）自11月起，已施打兩劑疫苗且持有登機前三天內新冠陰性檢測證明的旅客將可入境美國。白宮新冠疫情應對協調員齊恩斯 (Jeffrey Zients) 20日向媒體表示，新規定適用於所有抵美國際航班。這些已完全接種疫苗的國際旅客入境美國後不需再接受隔離。新政策僅適用於航空旅行赴美，不適用於陸路過境。

至於這項新規定是否只適用於美國批准的疫苗，或者其他品牌，如中國或俄羅斯生產的疫苗是否也符合條件。齊恩斯說，這將由美國疾病控制中心決定。

WHO認證即可

而據《紐約時報》20日援引美國疾病控制和預防中心（CDC）發言人斯基納（Thomas Skinner）的話稱，只要完全接種了被世界衛生組織列為推薦緊急使用的新冠疫苗，例如阿斯利康疫苗，就將被視為完成了接種。

路透社報道引述的CDC另一位發言人諾倫德（Kristen Nordlund）證實了上述說法，但她補充說名單可能根據其它機構的補充而做出變更。

中國媒體財新網指出，這意味著，完全接種過兩劑科興或國藥疫苗的旅客，也將被美方認定為“完全接種”，有望在11月之後可恢復免隔離赴美旅行。另有媒體認為美國政府此舉，是“變相認可”了中國疫苗。

迄今為止，共有7款新冠疫苗獲得了世衛組織的緊急使用授權，包括BioNTech/輝瑞、莫德納（Moderna）、強生和阿斯利康（AZ）研發的兩款疫苗，以及中國的科興和國藥疫苗。

其中BioNTech/輝瑞、莫德納和強生公司生產的疫苗已獲美國食品和藥物管理局（FDA）授權使用。根據CDC此前規定，對美國而言，只有接種了這三種疫苗的人，才會將視為“完全接種”。

歐盟歡迎開放入境

目前，只有美國公民丶居民和持有特殊簽證的外國人被允許從大多數歐洲國家進入美國。這一限制讓歐盟和英國當局非常不滿。拜登政府在政策施行18個月後開始有條件放寬這些國家的旅客入境，也正值美國與歐洲盟國的外交關系處於緊張氣氛中。

歐盟對美國周一宣布的消息表示歡迎。歐盟委員會在推特上寫道：“對於被迫分散的家庭和朋友來說，這是期待已久的一步，對於商業來說也是一個好消息。”歐盟目前仍允許大多數完全接種疫苗的非歐盟游客入境，但根據離境的國家不同，可能需要進行測試和隔離。

此前人們普遍預計拜登將重新對歐盟和英國的旅客開放邊境，但周一的公告涵蓋了全球各國。齊恩斯重申：“這個規定適用於所有國際旅行。”

（綜合報道）

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