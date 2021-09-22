福建疫情膠著 廈門連4天新增確診超過莆田

中國福建省本土COVID-19疫情仍在持續，確診已達418例，其中，廈門市連續4天新增確診人數超過了此次疫情爆發地莆田市。中國高層官員表示，福建疫情防控仍處於膠著對壘的關鍵時期。

綜合陸媒第一財經和澎湃新聞報導，福建自10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來至21日，本土確診病例已有418例，另有無症狀感染者3例。

截至21日，廈門市累計報告確診病例194例，在總量上已經接近了莆田的197例確診及3例本土無症狀感染者。自18日以來，廈門每日新增本土確診病例數連續4天超過莆田；當前莆田疫情已逐漸緩和，每日新增確診為個位數。

廈門市政府副秘書長王庭亮日前在新聞發布會上表示，經專家組研判分析，廈門疫情起源是外市輸入病例，在工廠等人群密集場所暴發和擴散，在首次報告病例前已經傳播2至3代，導致疫情嚴峻和複雜。

報導指出，廈門首例病患是在同安區一家工藝品公司從事工廠管理工作，為莆田市一鞋廠內病例員工的親屬，期間他們曾同乘一輛車回家探親。

同安區是本次廈門疫情防控的重點區域。截至20日，同安區累計確診164例，占全市確診病例近90%。同安區今天已經展開第4輪全員病毒核酸檢測。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發說，同安工業集中區內，偏勞動密集型的工廠多，外來務工人員非常多，有不少人就居住在周邊的城中村，區域內人員十分密集，流動大。

福建日報報導，國務院副總理孫春蘭21日在廈門察看廈門大學附屬翔安醫院，並深入同安區調研。她表示，福建疫情防控工作力度不斷加大，但疫情防控仍處於膠著對壘的關鍵時期。