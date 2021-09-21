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中國新增72例新冠肺炎 本土42例皆在福建

中央社 / 台北21日電

中國20日新增72例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中境外移入病例30例；本土病例42例則都在福建，其中廈門市36例、莆田市5例、泉州市1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，20日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例72例，其中境外移入病例30例，分別為雲南12例、上海6例、江蘇3例、廣東3例、黑龍江2例、浙江2例、福建2例。

本土病例42例，都在福建，其中廈門市36例、莆田市5例、泉州市1例。

上海另新增2例境外移入的疑似病例。中國大陸境外移入現有確診病例541例，現有疑似病例4例。累計確診病例8843例，累計出院病例8302例，無死亡病例。

無症狀感染者新增13例，當日轉為確診病例4例、解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者349例。

截至9月20日24時，中國大陸現有確診病例980例，累計出院病例9萬194例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5810例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者118萬0972人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6206人。

香港特別行政區累計確診1萬2165例，其中出院1萬1874例，死亡213例；澳門特別行政區63例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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