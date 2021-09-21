聯合國大會恐成「超級傳播事件」

（德國之聲中文網）全球領導人本周將在紐約召開聯大會議，聚焦氣候變化和新冠疫情等議題。去年受到新冠疫情影響，各國政要通過遠端視頻形式參與聯大會議。時隔一年，新冠疫情在疫苗分配不均的情況下依舊在全球肆虐，193個聯合國成員國中，約有三分之一國家此次仍計劃通過視頻發表講話，其中包括法國、中國、印尼、南非等國。中國外交部發言人華春瑩本周一已宣布，中國國家主席習近平將以視頻方式出席第76屆聯大會議一般性辯論並發表重要講話。其余約三分之二國家的總統、總理和外交部長則將前往美國與會。

美國的新冠感染數字仍居全球之冠。根據美國霍普金斯大學截至9月20日的統計，美國28日內新增感染數為4.291.156例，死亡44.898例。自新冠疫情爆發至今，美國的總感染人數突破4200萬人。

鑑於全球疫情尚未獲得控制，美國試圖勸阻各國領導人前往紐約，以防止聯大會議演變為“超級傳播事件”。但美國總統拜登將親自在大會上發表演說，這是他就任以來首次訪問聯合國。

巴西總統不打疫苗堅持到場

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）上周表示，他在半個月前已告知聯合國秘書長古特雷斯，紐約將要求所有出席聯大會議的各國代表出示疫苗接種證明，古特雷斯也表示理解。白思豪稱，他能理解聯合國有自己的規則和管轄權，但重要的是確保紐約市疫苗接種規則的連貫性，以保護該市在抗疫方面取得的進展。

然而，堅持不打疫苗的巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)已經表示會出席會議並發表開幕演說。他上周宣稱自己在感染新冠病毒後已獲得抗體，無需施打疫苗。

在所謂的聯合國榮譽制度下，任何人踏入聯合國大會堂便等同於宣布自己已經接種疫苗，但不需要出示證明。諷刺的是，這一榮譽制度在博爾索納羅上台發言時就會被打破。依照聯大會議一般性辯論慣例，巴西總統將會是第一個發言者。

無獨有偶，俄羅斯常駐聯合國代表涅本奇亞（Vassily Nebenzia）也對紐約的疫苗接種要求表達不滿。他抱怨美方的規定存在不公，對特定疫苗存在偏見，例如俄羅斯的“衛星”疫苗就沒有受美國承認。

紐約市長白思豪則回擊稱：“如果他們的疫苗不夠好，那就應該使用其他疫苗。這就是我們正在提供的東西。”

紐約市本周在聯合國大樓外安排了疫苗接種車，為聯合國人員提供免費測試和施打單劑強生疫苗。

全球的“疫苗鴻溝”

雖然所有入境美國的人士都需要出示陰性新冠檢測報告，但全球許多地區疫苗供應不足，導致來自這些地區的代表團在沒有疫苗防護的情況下可能面臨健康風險。美國CNN電視台指出，這一現象提醒了人們，當美國以及歐洲主要大國推進疫苗接種計劃的同時，許多缺乏制藥業、較小或較貧窮的國家仍無法取得或制造自己的疫苗，儼然已形成“疫苗鴻溝”。世界衛生組織總干事譚德塞上周曾指出，全球已接種了57億劑新冠疫苗，但其中73%的疫苗是在10個國家施打，只有2%在非洲。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）上周已對於聯大會議可能演變為超級傳播事件表達擔憂。她呼籲所有國家“確保自己的行為不會危害紐約人民以及所有聯合國人員的健康與安全，也不要將新冠病毒帶回國。”

聯合國秘書長古特雷斯表示，圍繞著“多少外交人員已經擁有免疫力”的討論，揭示出如今疫苗接種不平等現象的嚴重程度。他正推動一項全球計劃，目標是在明年上半年為全球70%人口接種疫苗。

美國總統拜登周三將在華盛頓主持虛擬會議，與全球政要討論如何促進全球疫苗分配。

關注氣候、疫情與人權

拜登預定在紐約停留約24小時，周一與古特雷斯會晤，周二在聯大會議一般性辯論發表演說，順序緊接在巴西總統博爾索納羅之後。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德表示，拜登將會“談及我們的首要任務：結束新冠疫情；應對氣候變化…以及捍衛人權、民主和基於規則的國際秩序”。

由於新冠疫情仍未平息，聯合國代表團被限制在一定人數以內，多數場外活動將以虛擬形式或虛擬/現場混合的方式進行。

（路透社、彭博社、CNN）

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