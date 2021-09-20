中國新增49例COVID-19 本土28例在福建

中國19日新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），境外移入病例占21例，本土病例28例都在福建，其中廈門市16例、莆田市7例、泉州市5例。

據中國國家衛生健康委員會官網，9月19日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例49例，其中境外移入病例21例，分別為雲南9例、上海4例、浙江2例、廣西2例、四川2例、福建1例、山東1例；本土病例28例，都在福建，其中廈門市16例、莆田市7例、泉州市5例。

上海新增2例境外移入的疑似病例。目前中國大陸境外移入現有確診病例541例，疑似病例3例。累計確診病例8813例，累計出院病例8272例，無死亡病例。

無症狀感染者新增13例，其中境外移入12例，本土1例，由雲南德宏傣族景頗族自治州通報。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察21例，尚在醫學觀察的無症狀感染者354例。

截至9月19日24時，中國大陸現有確診病例942例，累計出院病例9萬160例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5738例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者118萬0253人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5730人。

香港特別行政區累計確診1萬2160例，其中出院1萬1872例，死亡213例；澳門特區累計確診63例，皆已出院。