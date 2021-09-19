中國接種疫苗突破11億人 人口接種率78%

美國前總統川普去年感染新冠肺炎後曾接受單株抗體雞尾酒療法，現在這種療法已受到主流醫師的普遍認可，證明能防止病情惡化和死亡，許多病患更口耳相傳其能使人快速康復的「神奇療效」，在美國成為搶手貨，並因而缺貨，美國聯邦政府已管制單株抗體注射劑的批發，以確保公平分配，澳洲也大量採購。但科學家質疑，打一劑單株抗體注射劑要價2100美元，而打一劑20美元的疫苗也能防重症和死亡， 這股搶打單株抗體的熱潮是捨本逐末。

2021-09-19 18:36