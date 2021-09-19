中國接種疫苗突破11億人 人口接種率78%
據官方通報，截至9月18日，中國大陸累計接種COVID-19疫苗21億7404.3萬劑次，疫苗接種總人數達11億84.2萬人，其中已完整接種10億2220.7萬人，接種總人數占總人口78%。
官媒新華社今天引述中國國務院聯防聯控機制作以上報導，並稱中國接種疫苗總劑次和覆蓋人數均居全球首位，人口覆蓋率位居全球前列。
報導指出，中國是在2020年12月15日我國正式啟動重點人群疫苗接種工作；2021年3月下旬開始，加快推進全人群免費接種迄今。
中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，接種的人越多，疫苗起到的保護作用越大，將為控制COVID-19疫情流行奠定基礎。
報導稱，下一步，有關部門將立足疫情防控需要和群眾需求，周密組織實施後續接種工作，進一步提高疫苗接種人口覆蓋面，切實保護人民群眾身體健康。
繼暑假優先對12至17歲未成年人口接種疫苗後，中國官方近期已下令開打加強針（第3劑），要求各省市區從9月下旬開始，按照間隔6個月的時間要求，對已完成兩劑次滅活疫苗接種的18至59歲重點人群，進行加強免疫。
截至目前，河南省、浙江省已宣布啟動開打第3劑疫苗。
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