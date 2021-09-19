每天近4萬確診也沒在怕！英國人早已把新冠肺炎當小感冒？

目前英國的確診數，是台灣人根本無法想像的惶恐，但英國人早已見怪不怪，對他們來說，確診數字並沒有什麼特別的意義，而是是否重症住院患者增加，才是有關當局擔心的事。

如果你還記得，在2021年7月19日，那時疫情非常嚴峻的英國（UK）依然宣布解封──餐廳可以內用、球賽可以照常舉行、所有活動不受限制，瘋狂的舉動令當時全球的輿論一片譁然。

然而，時至今日，距離當初的解封過了兩個月，英國疫情雖然沒趨緩，但也沒有暴增的態勢，而整個英國人，似乎也不再把新冠肺炎當一回事。

英國目前的總確診數，高達約720萬人之多，是全球第4嚴重的國家，僅次於美國（USA）、印度（India）和巴西（Brazil），在當地，每天都還是有約4萬人確診。

這樣嚴峻的數字，是台灣人根本無法想像的惶恐，但英國人早已見怪不怪，對他們來說，確診數字並沒有什麼特別的意義，而是是否重症住院患者增加，才是有關當局擔心的事。

英國正常到彷彿已經戰勝新冠肺炎

實際走一趟英國，你會有種彷彿此地已經沒有疫情的錯覺──滿場6萬名的觀眾擠進足球場內觀看英格蘭超級聯賽、大作曲家安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）的音樂劇《灰姑娘》（Cinderella）終於在疫情後重新登場，但這些人完全沒有戴上口罩，就連在地鐵的群眾，口罩也是愛戴不戴的。

在英國，酒吧、夜店等這種幾乎不可能保持社交距離的場所，如今都正常營業，反應了英國人用一種豁達態度看待疫情的事實。

《BBC》報導，「大多數人同意，這種流行病不太可能有明確的終點。相反，這種疾病可能會成為地方性流行病──這意味著它會繼續在人群中持續傳染，但由於行為變化和季節性因素，而導致影響愈來愈低。」

也許英國人，早已把新冠肺炎當成小感冒？

和病毒共存的全新生活模式

現在的英國處在一種很獨特的狀態，就算病毒早已存在人與人之間，但彼此依然毫無畏懼，《nytimes》報導，遺傳流行病學教授提姆斯佩克特（Tim Spector）就說，「我們的感染率真的很高，但我們似乎並不在乎，看起來我們現在開始接受它了，也許這就是自由的代價。」

畢竟在過去，從去年3月英國疫情開始爆發以來，英國不同程度的封鎖和限制長達約一年半的時間，大多數人早就悶壞了，不僅生活和工作全面停擺，許多人的事業更因此一蹶不振，他們害怕那種再也無法享受自由、正常旅遊的日子，在習慣了疫情，面對病毒也開始麻木的階段後，彷彿疫情控制已經沒那麼重要。

二次染疫極少數 就算再感染病毒量也低

英國研究發現，如果染疫的人再感染病毒，那他的病毒載體含量會非常的低，不只不會出現什麼嚴重的症狀，也很難再把病毒傳布出去。

這是英國國家統計局（Office for National Statistics）針對新冠肺炎的患者調查，他們追蹤2020年4月至2021年7月染疫的1萬9470人，發現其中只有195人再度感染新冠肺炎，相當於二度染疫的可能性只有1％。

美國華盛頓大學發表於科學期刊《Nature》上的研究也證實，新冠肺炎患者在康復之後，體內會有所謂的免疫記憶，這能提供近乎永久的保護力，以防止二度感染。

科學家發現，透過康復患者的血液樣本和骨髓樣本，發現人體內會有可記憶新冠肺炎、持續製造抗體的免疫細胞；因為人體感染病毒後，出於防衛本能，免疫細胞會在血液中大量增殖、提高抗體量，而打贏戰爭、痊癒之後，分泌抗體的B細胞會回到骨髓中停留，以防止再度被同樣的病毒感染。

疫苗施打率高 成了解封一大本錢

而英國人之所以可以如此面對疫情坦蕩、豁達，最主要關鍵就在於他們的疫苗施打比率，已經在歐洲名列前茅。

在《bloomberg》的疫苗統計數據下，截至9月13日為止，至少施打一劑疫苗的人口比率已高達72.5％，而兩劑都施打完成的人數也高達69.5％──對比台灣第一劑施打比率47.7％、第二劑僅4.4％的狀況來看，英國人不怕疫情也其來有自。

如果以目前的態勢發展下去，英國的狀況確實值得全世界觀察，但隨著學生開學、進入秋冬後，人們待在室內的接觸機會增加，如何能維持確診人數不要爆增，還有許多的數據值得觀察。

（作者／魯皓平 本文出自2021.9.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）