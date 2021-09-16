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搶當疫苗生產重鎮！印尼努力遊說WHO和6藥廠

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
印尼積極爭取，希望繼南非之後，成為世衛組織指定的全球疫苗生產技術轉讓中心。圖為科興疫苗運抵印尼最大國營生物藥劑公司Bio Farma。路透
印尼積極爭取，希望繼南非之後，成為世衛組織指定的全球疫苗生產技術轉讓中心。圖為科興疫苗運抵印尼最大國營生物藥劑公司Bio Farma。路透

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）表示，正積極與世界衛生組織（WHO）以及6家製藥公司洽商，爭取讓印尼成為全球疫苗生產重鎮。他首次受訪透露此一宏圖大略，表示會優先向願分享技術並前往印尼設廠的製藥公司購買新冠疫苗。

布迪說：「我們正與WHO合作，爭取做mRNA疫苗的全球生產中心之一。WHO已指定南非是首個地點，我認為理論上印尼該是第二個。」

「技術轉讓中心」是WHO新策略的一環，為的是在全球更廣泛分配疫苗生產，並在開發中國家建立產能以便生產新世代疫苗，像是莫德納和輝瑞的mRNA疫苗。

根據一位WHO高階官員，在南非建立新冠疫苗生產基地的努力，將專注於嘗試複製莫德納疫苗，但目前與這家美國藥廠的協商沒有進展，意味可能費時甚久。

WHO發言人表示，全球有包括印尼在內的25個中低收入國家，對建立生產中心表達興趣，但他未說明印尼是否為領先的候選國家。

布迪強調印尼有優勢，他們是人口數最多的穆斯林國家，能出口清真認證疫苗。

根據布迪，印尼製藥公司正洽詢科興、安徽智飛龍科馬、雲南沃森生物技術、Genexine、Arcturus Therapeutics、諾瓦瓦克斯（Novavax）等疫苗開發商，商討範圍從疫苗的灌封到上游生產和研發。他說，也會向阿斯特捷利康和輝瑞開放同樣的機會。

印尼最大國營生物藥劑公司Bio Farma發言人Bambang Heriyanto證實正努力協商，第一步是合作進行技術轉移。他說，建立能全面運作的生產設施，要花兩到三年的時間。

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