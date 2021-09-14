全家確診、四歲女兒高燒猝死 美國「反疫苗派」媽媽悔不當初

新冠肺炎疫情全球延燒，且變種病毒來勢洶洶，過去以為比較不容易被感染重症的年輕族群，都逐漸出現死亡案例。近來在美國，就出現一起染病身亡的幼童案例，且該死者家長，過去還是個堅決反對疫苗的人。

根據日本媒體「日刊現代」報導，在美國德克薩斯州加爾維斯頓郡，一位年僅4歲的女童凱莉（Kali Cook）於7日凌晨2點出現高燒症狀，母親凱拉（Karra）雖然餵她吃藥，但凱莉仍在早上七點過世。後來檢驗出凱莉是得了新冠肺炎，這也是當地第一起10歲以下染疫身亡的案例。

報導指出，凱拉過去站在反對疫苗的立場，因此全家都沒有施打過疫苗。然而凱拉在6日時發現確診，雖然她自己馬上把自己隔離在一樓，讓其他家庭成員在二樓生活，但顯然已經太遲了。除了自己的愛女身亡之外，他們全家人事後檢查，全都已經染上新冠肺炎。

凱拉對此感到相當後悔，她接受當地報紙採訪時，表示：「我曾是反對派的其中一人，過去反對疫苗。但我現在希望我不曾這麼做過」。而他們因為全家失業，所以付不出凱莉的葬儀費用，目前暫以募資的方式籌措資金。