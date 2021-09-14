廈門日增32例確診 全市閉環管理客運停駛

中國廈門市23日新增32例本土確診，單日新增超越本次福建首現疫情的莆田市，成為疫情重災區。當局昨晚宣布全市實施「閉環管理」，長途客運停駛，並要求民眾非必要勿離開廈門。

官媒也引述專家指，此輪疫情應已傳播一段時間，福建正面臨一場硬仗。

中國國家衛健委今天通報，中國13日新增59例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，全都集中在福建省，其中廈門有32例，莆田24例、泉州則有3例。

當局初步研判，本次疫情源頭疑為一名從新加坡搭機經廈門入境、回到莆田的旅客。而在莆田出現疫情後，廈門近期也發現多宗確診。廈門官方13日晚間公布的12例確診者中，都集中在思明區和同安區。

廈門市官方也發布通告，要求全市小區（村）實施「閉環管理」：封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實施「人不出區、嚴禁聚集」，防範區實施「強化社會面管控，嚴格限制人聚集」。快遞、外賣等要實施「無接觸」配送。

通告也要求民眾非必要勿離開廈門。14日起，離開廈門者要有健康碼綠碼，和持48小時內核酸檢測的陰性證明。廈門的長途汽車也自14日起停駛。

中共中央紀律委員會旗下的「中國紀檢監察報」引述復旦大學公共衛生學院姜慶五表示，本輪確診者來自隔離點、學校、工廠和醫院工作人員，病毒應已傳播一段時間，福建正面臨一場硬仗。