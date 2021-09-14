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中國新增92例COVID-19 本土59例都在福建
中國13日新增92例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），境外移入病例占33例，本土病例59例，都由福建省通報，其中，廈門市確診32例，超越莆田市的24例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月13日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中境外移入病例33例，分別為雲南14例、廣東8例、上海6例、四川2例、北京1例、福建1例、山東1例。
本土病例59例，都在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例。
境外移入現有確診病例606例，累計確診病例8678例，累計出院病例8072例，無死亡病例。
無症狀感染者新增20例，其中境外移入19例，本土1例，由福建莆田市通報。當日轉為確診病例17例、解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者401例。
截至9月13日24時，中國大陸現有確診病例810例，累計出院病例8萬9894例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5340例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者117萬4044人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4601人。
香港特別行政區累計確診1萬2146例，其中出院1萬1850例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診63例，皆已出院。
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