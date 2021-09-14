快訊

第五波！日本外務大臣宣布 再援我50萬劑AZ疫苗

美國智庫民調：美民眾支持台灣首次過半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國新增92例COVID-19 本土59例都在福建

中央社 / 台北14日電
為9月11日福州大學師生在學校進行核酸檢測。 中新社
為9月11日福州大學師生在學校進行核酸檢測。 中新社

中國13日新增92例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），境外移入病例占33例，本土病例59例，都由福建省通報，其中，廈門市確診32例，超越莆田市的24例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月13日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中境外移入病例33例，分別為雲南14例、廣東8例、上海6例、四川2例、北京1例、福建1例、山東1例。

本土病例59例，都在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例。

境外移入現有確診病例606例，累計確診病例8678例，累計出院病例8072例，無死亡病例。

無症狀感染者新增20例，其中境外移入19例，本土1例，由福建莆田市通報。當日轉為確診病例17例、解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者401例。

截至9月13日24時，中國大陸現有確診病例810例，累計出院病例8萬9894例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5340例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者117萬4044人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4601人。

香港特別行政區累計確診1萬2146例，其中出院1萬1850例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診63例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫情擴大廈門全市小區封閉 海峽論壇、海青節延期

福建莆田新冠Delta病毒擴散到廈門 已12例

69歲婆婆超英勇！急流下水救近100公斤溺水男子　

福建莆田感染新冠Delta毒株持續增加 累計已76例

相關新聞

美專家：染疫後遺症恐讓人提早失智 輕症者也難逃

新加坡海峽時報報導，一些民眾染疫痊癒後數周仍持續通報，他們有注意力不集中、健忘和其他認知能力問題，而專家擔心這可能會讓他...

重量級專家最新報告：新冠疫苗不需要全面開打加強針

一組來自全球的傑出科學家周一（13日）在知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表評論文章指出，目前尚無足夠證據...

聯合國大會登場前 拜登將宣布全球疫苗供應新措施

美國公共衛生局長莫西（Vivek Murthy）表示，總統拜登將在聯合國大會登場前，宣布提高全球新冠疫苗供應的新措施。

科學家：目前大多數人沒必要打第三劑新冠疫苗

一群大咖科學家發表在醫學期刊《刺胳針》的評論文章指出，新冠疫苗在對抗重症方面的效力良好，因此多數人仍不必打加強劑，目前要...

迎戰開學季！英格蘭12至15歲青少年下周開打輝瑞疫苗

為避免學童染疫導致教育中斷，英國英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭首席醫療官13日建議，應提供12至15歲青少年接種新冠肺...

印尼紅十字會：血漿療法可助9成重症患者康復

印尼COVID-19疫情持續好轉，醫院解壓，急著替親友尋找痊癒患者血漿的民眾減少許多。印尼紅十字會的醫生琳達說，痊癒患者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。