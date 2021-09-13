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中國新增49例COVID-19 本土22例都在福建

中央社 / 台北13日電

中國12日新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中境外移入病例27例，本土病例共新增22例，都由福建通報，福建另新增本土無症狀感染者13例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，12日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例49例。其中本土病例22例，均由福建通報，包括莆田市15例、泉州市6例、廈門市1例。

境外移入病例27例，分別為雲南17例、上海5例、廣東3例、四川1例、陝西1例。目前，中國境外移入現有確診病例597例，現有疑似病例3例，累計確診病例8645例，累計出院病例8048例，無死亡病例。

無症狀感染者新增28例，其中境外移入15例，本土13例，都在福建莆田市；當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察10例，尚在醫學觀察的無症狀感染者411例。

截至9月12日24時，中國大陸現有確診病例751例，累計出院病例8萬9861例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5248例，現有疑似病例3例，累計追蹤到密切接觸者117萬1158人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2320人。

香港特別行政區累計確診1萬2145例，其中出院1萬1846例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診63例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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