日男打第二劑輝瑞「下體5分鐘痛一次」 恐成世界首例他崩潰：人生污點？

疫苗能防範疫情，然而也可能會帶來各式各樣的副作用。一般都是出現發燒或肌肉酸痛症狀，最近有位日本網友，在接種疫苗之後，出現的副作用居然是「下體疼痛」，讓他苦不堪言。

日本網友「紡錘形」最近在個人twitter上發文，表示他接種了第二劑輝瑞疫苗之後，居然出現下體疼痛的狀況，而且每4至5分鐘，痛感就會出現一次，讓他晚上根本睡不著，急著上網詢問有沒有其他人也遭遇過相同的副作用。

疼痛不已的他最後連忙入院治療，被診斷出得了「尿道炎」。且還說他可能是世界第一位打疫苗之後，副作用是尿道炎的病例，會再跟輝瑞廠商報告。而紡錘形則表示，因為「雞雞痛」因此登上世界版面，成了他人生的污點。不過現在他已經出院，並表示身體完全康復了。

網友們紛紛表示「我前週打輝瑞第二劑，七天後因為血尿跟醫院拿了抗生素」、「我打輝瑞第二劑也得了人生第一次膀胱炎」、「我父親76歲，打了第一劑後尿不出來」、「我是肚子痛在廁所蹲了30分鐘」、「怎麼說都是世界第一也挺好的」、「我小時候打疫苗也發生過類似症狀」、「第一劑的時候沒事嗎」、「疫苗真的很難說完全安全呢」。