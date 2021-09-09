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送醫到過世僅一周 日本傳首宗未成年確診者死亡案例
日本新冠肺炎疫情持續延燒，不只確診者每天暴增，更出現不少年輕的重症者。甚至還傳出有不未成年的確診者染病身亡，成為日本首宗案例。
根據日本媒體「產經新聞」報導，大阪府一位接近成年的10多歲少年，在本月1日出現新冠肺炎的症狀，緊急送醫後判定確診，並馬上送到重症病房進行治療。然而少年在經過數天之後，仍在本月7日宣告不治。這也是日本第一次出現10多歲的確診者身亡。
報導指出，這位少年本身就有一些慢性病，很可能是感染了新冠肺炎之後，在多種疾病纏身下爆發重症。此外，少年病發事前尚未接種過新冠疫苗。
負責治療重症患者的醫師倭正認為，年輕患者依然存在重症風險，如果沒有接種疫苗，那麼就有死亡的可能性。他認為年輕人也應該儘速施打疫苗，出現相關症狀也千萬別輕忽，應該儘速送醫檢查，不要認為只是一般的感冒而已。
大阪府的吉村洋文知事則表示，由於還不能斷定10幾歲的患者有著高死亡風險，因此目前對於學校等機關的防疫政策將維持不變。
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