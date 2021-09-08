強制接種疫苗 加國總理競選被丟石頭

加拿大總理因為疫苗政策關係，7日遭到民眾丟石頭抗議！由於他希望全國民眾都能在10月底前接種疫苗，否則有可能因為接種疫苗而無法工作，不過此政策在國內引發爭議，杜魯道甚至為此提前解散內閣選舉，但有民眾對此不滿因此向他丟石抗議，但此舉連反對黨都嚴厲譴責，認為是民主之恥。

根據《英國廣播公司》報導，杜魯道7日在競選活動中，遭遇反對打疫苗的民眾抗議，由於抗議規模太大，以致被迫中斷競選活動，到附近的酒吧避難。但在進去的過程便遭到民眾丟石頭抗議。雖然他並未因此受傷，但加拿大反對黨保守黨對此也表達譴責，認為即使意見不同，也不應訴諸暴力。

《每日郵報》提到，由於杜魯道在8月宣布，全國民眾至少要在10月以前打完一劑疫苗，否則有可能因為未接種疫苗而無法工作，但這引發不想打疫苗的民眾反感，杜魯道甚至為此宣布提前解散國會，將於20日舉行選舉，作為對自己施政的信任公投。不過最近幾場選舉活動都因為場邊民眾抗議而延期。

保守黨則是希望以鼓勵的方式，或是定期篩檢等替代方案因應。《英廣》分析，近來反疫苗的浪潮逐漸在社群媒體散布，許多支持打疫苗的政府官員、記者與公眾人物都開始受到反疫苗團體的騷擾，目前這些抗議看來零星，但許多專家認為，隨著疫苗施打，此類的抗議恐會加劇。

加拿大目前是全世界疫苗接種率最高的國家之一，67%的民眾已接種完2劑疫苗，不過杜魯道仍希望全部民眾接種完疫苗，因此相關措施引發抗議。

杜魯道對於丟石頭者也表達嚴厲譴責，並捍衛自己全面接種疫苗與維持戴口罩的防疫措施是正確的。

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