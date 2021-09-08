中國新增19例境外移入病例 本土零確診

中國7日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，都是境外移入，沒有新增本土病例。

中國國家衛生健康委員會官網公告，中國7日新增的19例境外移入病例，分別是雲南通報的9例、上海的6例，和廣東的4例。當天上海還新增1例境外移入疑似病例。

中國現有618例境外移入確診。累計境外移入確診則有8523例，累計治癒出院病例7905例，沒有死亡病例。

本土病例部份，截至7日，中國現有795例，累計治癒出院病例8萬9652例，累計死亡病例4636例，累計報告確診9萬5083例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有116萬7468人，還在醫學觀察的密切接觸者則有1萬3013人。

在無症狀感染者方面，中國現有11人，當天沒有轉為確診者，當天解除醫學觀察22例，還在醫學觀察的無症狀感染者有390人。

而在港澳部份，香港特別行政區累計有1萬2129例，其中1萬1825人出院，212人死亡；澳門特別行政區則有63例，其中61人已出院。