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為何就連美國孩童也遲遲沒有疫苗可打？三大原因成阻礙

遏制疫情 古巴開始為幼兒接種新冠疫苗 

德國之聲 / 德國之聲

在古巴西恩富戈斯省（Cienfuegos），當局已開始為2至11歲年齡段的兒童接種冠狀病毒疫苗，使用國產的阿貝達拉（Abdala）和索貝拉納疫苗。這兩款疫苗均基於蛋白重組技術。

今年7月，哈瓦那當局批准阿貝達拉上市，使之成為首款拉丁美洲開發的獲批COVID-19疫苗；8月，索貝拉納獲批。不過，世衛組織迄今未予認可。上周五起，這個加勒比島社會主義國家對12歲以上青少年施打國產疫苗。

自2020年3月起學校關門

為遏制疫情，自2020年3月起，古巴幾乎關閉了所有學校。本周一，新學年啟動——主要在電視機前，原因是，在這個共產黨國家，只少數家庭有互聯網接口。

迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel-Bermúdez）總統領導的政府計劃繼續遠程教學，直至有資格接種疫苗的少年兒童都完成接種。按現有規劃，各地學校從10月份開始逐步開門。

有專家指出，高傳染性的Delta變異毒株的傳播使古巴衛生系統不堪重負。根據官方數字，數周來，人口1100 萬的這個加勒比國家單日新增Delta變異毒株染疫人數達8000至9000。該國迄今新冠大流行瘟疫死亡人數約5700，其中近一半發生於上月。

總體上，該島國目前正緊鑼密鼓實施疫苗接種運動。哈瓦那旅游部通告說，11月中旬開始，古巴將逐步重新開放邊境，此時將有90% 的公民已接種疫苗。

目前，包括德國在內，世界上許多國家都有針對 12 歲以上兒童的疫苗接種計劃。中國、阿拉伯聯合酋長國和委內瑞拉宣布，不久也會為兒童接種疫苗。

（德新社，法新社）

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