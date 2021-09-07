英國「寬鬆防疫」迎開學 青少年恐承擔健康後果

英國累計新冠病毒確診宗數突破700萬大關，周一的新增確診宗數達41,192宗，比周日新增宗數再多4,092宗。隨着九月陸續開學，預期秋季將會迎來一波疫情增加。然而，由於12至15歲青少年還未獲容許接種新冠疫苗，加上口罩令及限制措施基本上已悉數放寬，青少年恐怕會成為病毒傳播的主要群組。

隨着英國疫苗接種率已達一定水平，英格蘭於8月初開始放寬防疫措施，不再強制實施口罩令及限聚令。惟當地學校上周四正式重開，當日錄得的新增病例便達2.8萬宗。於8月中旬開課的蘇格蘭，18歲以下人群感染率更明顯增加，超越自疫情開始以來任何時期。

目前，美國已開始為12歲以上青少年開始接種疫苗，相反英國仍處於討論階段。上周，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）指出，分析結果顯示，接種疫苗是利略大於弊，但由於新冠疫苗可能引發心肌炎等罕見副作用，因此不建議上述群組的健康人士接種新冠疫苗。

然而英國藥物及保健產品管理局（MHRA）早前已批准輝瑞及莫德納疫苗適用於12歲以上人士。因此，有專家批評JCVI取態保守。隨着防疫措拖放寬，學校全面恢復面授課堂，這批年輕人可謂徹底曝露於風險之中。

多名科學家、醫生等於上周五（3日）聯署公開信致教育大臣韋廉信（Gavin Williamson），促請當局確保校園安全。公開信指出，過去兩個月超過2,300名18歲以下人士因感染新冠病毒入院，可見未成年人士同樣受到健康威脅，任由兒童廣泛受到感染是做法魯莽。

據估計，英國已有34,000名感染新冠病毒的兒童，其中22,000人報稱日常活動受到重大影響，7,000人症狀更超過一年。多達七分之一的感染者在 12-15周內出現持續症狀，包括頭痛、呼吸困難、疲勞等。而且，新冠病毒因具神經侵襲的能力，可以感染大腦，導致長遠的認知問題。在過去的成人感染個案中就已觀察到結構性大腦變化，當中包括輕度感染者。

公開信最後提出多項建議，包括向12至15歲年齡層批准接種新冠疫苗，並推行校園接種計劃；馬上在全國中學校園強制實施口罩令；提升校園通風設備；加強校園病例的病毒溯源及隔離措施等。

不論英國政府是否馬上決定讓青少年接種疫苗，如今在日增四萬新症、一周增長12%情況下，仍然維持如斯寬鬆抗疫措施，實屬不智。儘管年輕人感染新冠病毒的死亡風險極低，但長期健康影響仍存在很多未知。除了上述提到的腦部長期損傷，亦有科學論文指出，患者腎臟受損的風險增加，日後需接受洗腎，為醫療系統構成嚴重負擔，長遠後果堪憂。

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文章授權轉載自《香港01》