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研究：混打康希諾疫苗 抗體濃度優於純打科興

中央社 / 北京7日綜合外電報導
圖為北京科興生物公司工作人員檢查生產的疫苗。 路透
圖為北京科興生物公司工作人員檢查生產的疫苗。 路透

一項關於COVID-19疫苗混打的中國研究發現，接種1劑或2劑科興疫苗後，再追加1劑康希諾生物疫苗，產生的抗體反應較單純接種科興疫苗要強得多。

這項研究是中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打相關首批研究之一。由於疫苗的保護力可能隨時間推移逐漸減弱，中國不久前宣布將針對特定族群施打追加劑。

據6日發布的報告，在接種第2劑科興疫苗的3至6個月後施打康希諾生物疫苗追加劑的受試者，2週後體內的中和抗體濃度平均躍升78倍。這項報告尚需同儕評審。

來自疾病管制機構、康希諾生物與其他中國單位的研究人員表示，相較之下，接種科興疫苗追加劑的受試者體內中和抗體濃度僅增加15.2倍。

研究報告指出，如果首劑接種科興疫苗，並於1、2個月後施打康希諾生物疫苗，受試者體內中和抗體濃度將增加25.7倍。接種2劑科興疫苗者，中和抗體濃度僅增加6.2倍。

本研究對象包括約300名年齡介於18至59歲的健康成年人。

目前科興疫苗已在全球施打逾14億劑，其中約3/4在中國境內。

截至9月6日，中國14億人口中約69%已完整接種疫苗。中國當局5日宣布，累計接種的COVID-19疫苗已突破21億劑次。

新冠肺炎 COVID-19 科興疫苗

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