研究：混打康希諾疫苗 抗體濃度優於純打科興
一項關於COVID-19疫苗混打的中國研究發現，接種1劑或2劑科興疫苗後，再追加1劑康希諾生物疫苗，產生的抗體反應較單純接種科興疫苗要強得多。
這項研究是中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打相關首批研究之一。由於疫苗的保護力可能隨時間推移逐漸減弱，中國不久前宣布將針對特定族群施打追加劑。
據6日發布的報告，在接種第2劑科興疫苗的3至6個月後施打康希諾生物疫苗追加劑的受試者，2週後體內的中和抗體濃度平均躍升78倍。這項報告尚需同儕評審。
來自疾病管制機構、康希諾生物與其他中國單位的研究人員表示，相較之下，接種科興疫苗追加劑的受試者體內中和抗體濃度僅增加15.2倍。
研究報告指出，如果首劑接種科興疫苗，並於1、2個月後施打康希諾生物疫苗，受試者體內中和抗體濃度將增加25.7倍。接種2劑科興疫苗者，中和抗體濃度僅增加6.2倍。
本研究對象包括約300名年齡介於18至59歲的健康成年人。
目前科興疫苗已在全球施打逾14億劑，其中約3/4在中國境內。
截至9月6日，中國14億人口中約69%已完整接種疫苗。中國當局5日宣布，累計接種的COVID-19疫苗已突破21億劑次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言