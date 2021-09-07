衝全球疫苗覆蓋率 德國捐窮國億劑疫苗

由義大利主辦的 G20 會議召集各國衛福部長，於為期兩天的會議後，宣布將對貧窮國家啟動財政援助與疫苗支援計劃，將以年底前達成四成的疫苗覆蓋率為目標。義大利衛福部長斯佩蘭薩也指出，向全世界分發疫苗是一項重要的政治承諾，只有共同努力，才能保證更公平地分發新冠肺炎疫苗。

德國先捐一億疫苗

G20 於羅馬進行為期兩天的會議，邀集成員國的衛福部長出席，旨在討論新冠肺炎的因應對策，而本次由義大利擔任主席國，而斯佩蘭薩在會議中呼籲參與的成員國成立「羅馬協定」，由富國向窮國分發疫苗，目前已達成初步共識，他也強調，世界需要更多措施，以縮小富國和窮國在疫苗分發方面的差距。

對於疫苗分配，DW 指出，德國衛生部長斯潘在會議期間表示，德國已計劃向國際捐贈一億劑的疫苗，將有助於在 2022 年前，讓全球至少 40% 的人口接種第一劑新冠疫苗，且「只有當感染在全球範圍內消退時，大流行才會結束」，在此之前，變種病毒會持續威脅各國。

年底前衝四成覆蓋率

世界衛生組織秘書長譚德賽則在會議上呼籲 G20 支持其他國家達成疫苗接種目標，包括本月底前世界各國達成一成疫苗覆蓋率、年底前達成四成疫苗覆蓋率、2022 年中前達成七成疫苗覆蓋率等階段性目標。

參與會議的歐盟衛生事務專員凱瑞亞基德斯也相信，「世界可以在明年前實現 40% 的疫苗接種目標」，也應該朝向此一方向努力，但在此期間非洲的疫苗生產、接種效率需要再提升，屆時才能更快地將疫苗普及到非洲的所有地區。

CNA 則指出，新加坡衛生部長王乙康在會議中提到，希望所有國家「最大限度地」避免對基本醫療用品和疫苗實施出口管制，保持包括疫苗在內的醫療資源順利在全球流通，也希望 G20 能確保各國間不會因為疫苗護照認證問題，而導致邊境互動停滯。

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