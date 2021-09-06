南美疫情因疫苗降溫 專家仍提醒防護

北美正因疫苗猶豫而持續為 Delta 變種病毒所苦，但南美卻因疫苗推廣而降溫！面對南美地區的疫情降溫，聯合國對南美經濟重啟感到樂觀，各國也將重開邊界，但專家警告，疫苗並不是抑制疫情的唯一因素，邊境防疫、配戴口罩、社交距離等措施不該解除。

疫苗覆蓋率兩樣情

Delta 變種病毒造成世界各國的確診數快速飆升，美國低疫苗覆蓋率的地區，仍持續傳出醫療量能過載的消息。其中，美聯社指出，僅有 38% 民眾完整接種兩劑疫苗、45% 接種第一劑疫苗的密西西比州，急診室與重症監護室已經被新冠肺炎患者塞爆，且所有患者都是過去不願意接種疫苗的未接種疫苗者。

相較之下，南美地區因疫苗覆蓋率擴張，單日確診數正持續下降中。疫苗接種相對緩慢且混亂的巴西，已有近 64% 的民眾接種了第一劑疫苗，比例超過全美；智利和烏拉圭則有超過 70% 的民眾已完整接種兩劑疫苗，阿根廷也有超過 61% 的民眾至少接種了一劑疫苗。

阿根廷衛生部長卡拉·維佐蒂認為，推行疫苗接種運動、管制 Delta 變種病毒可能的入境與傳播途徑是壓制疫情的關鍵。南美地區的疫情降溫也使聯合國對該地區的經濟增長做出了更樂觀的預測，預計南美地區與加勒比地區的經濟成長可達 5.9%，略高於 7 月時估計的 5.2%。

專家憂防疫疲乏

面對南美疫情降溫，里約熱內盧聯邦大學的醫療保健專家巴羅斯對紐約時報提出了同樣的警告，擔憂民眾開始不落實戴口罩、維持社交距離等防疫措施。她強調，即使疫苗有效，民眾也不該輕易挑戰其保護力的極限、肆無忌憚地將自己曝露在染疫的風險下。

此外，專家目前仍無法完全確定，疫苗覆蓋率提升對南美疫情降溫有多大的貢獻，世界衛生組織提供諮詢的病毒性疾病專家里科懷疑，當地民眾對於 Delta 變種可能具有「天然的免疫力」，疫苗對控制疫情的幫助恐怕很有限，且當地仍存在出現變種病毒的可能性，「要說危機解除，還言之過早。」

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