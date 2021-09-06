中國新增18例COVID-19 皆境外移入
中國5日新增18例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），都是境外移入病例；無症狀感染者新增18例，其中1例本土，由廣東廣州市通報。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18例，均為境外移入病例，分別為廣東7例、雲南4例、上海2例、四川2例、福建1例、河南1例、廣西1例。
境外移入現有確診病例615例。累計確診病例8468例，累計出院病例7853例，無死亡病例。
無症狀感染者新增18例，其中境外移入17例，本土1例在廣東廣州市。當日轉為確診病例5例、解除醫學觀察18例，尚在醫學觀察的無症狀感染者416例。
截至9月5日24時，中國大陸現有確診病例840例，累計出院病例8萬9552例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5028例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者116萬6595人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5237人。
香港特別行政區累計確診1萬2121例，其中出院1萬1814例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診63例，其中61例出院。
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