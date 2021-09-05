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疫苗接種漸減速 移民成為富國黑數

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
年輕人的疫苗猶豫可能成為疫情爆發潛在風險因素。（網路截圖）
年輕人的疫苗猶豫可能成為疫情爆發潛在風險因素。（網路截圖）

美國、英國、以色列等新冠疫苗接種效率極高的國家，近期卻出現效率下降的跡象。專家擔憂，疫苗接種減速的因素中，抱有僥倖心態的年輕人成為新疫情的溫床、對政府的不信任成為防疫的潛在風險，恐使富國在變種病毒入境後毫無招架之力。

疫苗接種減速令人憂

原本有望實現疫苗完整接種率八成以上的以色列、英國都因為疫情趨緩，每日疫苗接種數出現下降的趨勢，且都還低於原訂的目標；英國完整接種率僅六成三、以色列僅六成二，而近期因 Delta 變種病毒導致疫情多點爆發的美國，完整接種率僅五成二。

CNN 報導指出，疫苗接種速率趨緩可能是因為，年輕民眾認為自己染疫、重症、死亡的風險都相對較低，覺得不急著接種疫苗也無所謂；也有一部分不願意接種疫苗的民眾是出於對政府與疫苗安全性的不信任，而疫苗接種減速也可能增加變種病毒突破國家邊境防疫的風險，造成另一波疫情。

移民成接種黑數

此外，富比士雜誌指出，各國移民也可能是各國境內提升疫苗接種覆蓋率的黑數之一。以美國為例，各地的疫苗接種點都需要身份證明，許多無證移民無法滿足此一要求，但美國中央已宣布「任何移民」都能接種疫苗，有效改善此一現象，但有七成五的國家尚未做出類似的宣示。

對於移民而言，若政府沒能提供確切的承諾，他們會因為擔憂接種疫苗後遭清算，例如驅逐出境、失去在該國的工作權等，最終選擇不接種疫苗，且接種後產生不適症狀、需要休假的問題也可能成為移民產生疫苗猶豫的主因。

七成仍有變種風險

埃克塞特大學高級臨床講師潘卡尼亞說，疫苗覆蓋率與危險性是「線性」關係，疫苗覆蓋率越大，疫情爆發危險性越低，理想上會希望達到全球九成的疫苗覆蓋率，但務實面上相當困難，且在疫苗覆蓋率七成的情況下，各地仍會有零星病例出現，嚴重的情況下，仍可能導致醫療量能過載，並增加新變種病毒出現的風險。

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