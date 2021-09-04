中國新增28例COVID-19 1例雲南本土

中國3日新增28例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中1例為本土病例，位於雲南省。

中國國家衛生健康委員會網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團3日共報告28例COVID-19確診病例，其中上海、雲南等8個省市共27例境外移入確診，有7例是由無症狀感染者轉確診。

1例本土病例出現在雲南省宏傣族景頗族自治州。另外，上海通報了2例境外移入疑似病例。

中國現有境外移入確診621例、疑似病例2例。累計確診8422例，累計治癒出院境外移入病例7801例，沒有死亡病例。

中國大陸現有確診908例，累計治癒8萬9438例，累計死亡4636例，累計確診9萬4982例，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有116萬5817人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬5772人。

在無症狀感染者方面，中國現有22例，當天轉確診7例，當天解除醫學觀察24例，還在醫學觀察的無症狀感染者有424例。

港澳部分。香港特行政區累計有1萬2112例（出院1萬1798例，死亡212例），澳門特別行政區63例（出院60例）。