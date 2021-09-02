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邊境管制非長久之計 澳洲學者籲提高疫苗涵蓋率

中央社 / 台北2日電
Delta變異株肆虐全球，澳洲學者今天表示，台灣邊境管制策略雖有成效，但非長久之計，必須盡快提高疫苗人口涵蓋率，並施打第2劑疫苗，才能抵禦疫情。示意圖／Ingimage
Delta變異株肆虐全球，澳洲學者今天表示，台灣邊境管制策略雖有成效，但非長久之計，必須盡快提高疫苗人口涵蓋率，並施打第2劑疫苗，才能抵禦疫情。示意圖／Ingimage

Delta變異株肆虐全球，澳洲學者今天表示，台灣邊境管制策略雖有成效，但非長久之計，必須盡快提高疫苗人口涵蓋率，並施打第2劑疫苗，才能抵禦疫情。

澳洲科學媒體中心（SMC）今天舉辦「COVID-19疫情與疫苗有效性」說明會，英國、台灣、紐西蘭、加拿大、肯亞和德國等國的科學媒體中心也一同參與。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在國際間延燒，與會專家特別關注於最早在印度發現的Delta變種病毒株，具有高傳染力與致病力，各國都應致力提升疫苗涵蓋率，才能有效控制全球疫情。

針對媒體提問台灣疫苗涵蓋率議題，倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson ）表示，台灣在隔離境外病毒感染境內上做得非常好，但隨著疫情持續，不可能一直封鎖邊境。

佛格森提到，尤其是Delta變異株具高傳染力，只著重邊境管制不是長久之計，他提醒，必須緊急提高疫苗施打率且施打第2劑。

澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所兒科醫生馬爾霍蘭（Kim Mulholland）則從以色列大量施打輝瑞BNT疫苗的數據說明，以色列民眾疫苗完整接種率達68%，直至今年7月都能有效降低確診死亡人數，甚至一度確診人數降到零，但目前確診與致死率又回升。

馬爾霍蘭強調，研究顯示疫苗仍能有效降低重症與死亡，但只靠疫苗，很難完全控制Delta變異株的傳播，而Delta變異株傳播速度快，也有可能更嚴重影響到兒童。

佛格森表示，Delta變異株疫情是一大挑戰，追加疫苗能引起較高的抗體濃度，因應Delta變異株侵襲時，需要追加疫苗，研究顯示即使施打第2劑疫苗後過了數月，仍能有效預防感染Delta變異株的重症機率。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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