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新冠肺炎溯源政治化 譚德塞：我們請求中國給出這些數據

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世界衛生組織於周三（9月1日）在柏林舉辦了大流行病預警中心剪彩儀式。圖／德國之聲中文網
世界衛生組織於周三（9月1日）在柏林舉辦了大流行病預警中心剪彩儀式。圖／德國之聲中文網

世界衛生組織於周三（9月1日）在柏林舉辦了大流行病預警中心剪彩儀式。梅克爾總理以及施潘衛生部長均到場並做了演講。世衛組織秘書長譚德塞說，「病毒跑得快，預警會跑得更快。」

德國出資1億美元建立的柏林預警中心，將匯總來自各國的數據，分析之後將結論通報世界衛生組織總部，世衛則在這個基礎上做出行動建議。這些數據包括人類及動物健康、人口流動以及氣候變化產生的後果等等。

世衛組織委托德國籌備一份全球防範大流行病機制。簽署參加這個機制的國家必須承諾透明以及合作。譚德塞表示，若有違反透明及合作的原則，將考慮採取制裁措施，這很重要。

德新社報導稱，圍繞新冠疫情溯源問題，中國至今以保護個人數據為由，拒絕交出最初疑似感染新冠病毒的174份病例的原始資料。中國聲稱新冠溯源問題被美國政治化。

譚德塞在柏林表示，「出現溯源政治化，是因為沒有像預想的那樣，順利得到數據和相關資訊。」他繼續說，「我們請求中國，給出這些數據。」

（德廣聯、德新社等）

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新冠肺炎 COVID-19 譚德塞 德國 梅克爾

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