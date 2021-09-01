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中國新增19例COVID-19 皆境外移入

中央社 / 台北1日電

中國8月31日新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），都是境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，8月31日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外移入病例，分別為廣東6例、雲南4例、上海3例、天津2例、北京1例、浙江1例、福建1例、廣西1例。

上海新增2例境外移入的疑似病例。目前中國大陸境外移入確診病例623例，疑似病例3例。累計確診病例8340例，累計出院病例7717例，無死亡病例。

無症狀感染者新增13例，當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察19例，尚在醫學觀察的無症狀感染者436例。

截至8月31日24時，中國大陸現有確診病例1022例，累計出院病例8萬9240例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬4898例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者116萬3705人，尚在醫學觀察的密切接觸者20123人。

香港特別行政區累計確診1萬2112例，其中出院1萬1791例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診63例，其中60例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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