中國新增19例COVID-19 皆境外移入
中國8月31日新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），都是境外移入病例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，8月31日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外移入病例，分別為廣東6例、雲南4例、上海3例、天津2例、北京1例、浙江1例、福建1例、廣西1例。
上海新增2例境外移入的疑似病例。目前中國大陸境外移入確診病例623例，疑似病例3例。累計確診病例8340例，累計出院病例7717例，無死亡病例。
無症狀感染者新增13例，當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察19例，尚在醫學觀察的無症狀感染者436例。
截至8月31日24時，中國大陸現有確診病例1022例，累計出院病例8萬9240例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬4898例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者116萬3705人，尚在醫學觀察的密切接觸者20123人。
香港特別行政區累計確診1萬2112例，其中出院1萬1791例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診63例，其中60例已出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言