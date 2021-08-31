全球疫情下辦公大樓變住宅區？實體零售與餐廳黃金時代落幕

瘟疫及人們對瘟疫的恐懼，是一座城市最偉大的建築師。

14世紀的鼠疫，帶走了歐洲三分之一的人口，帶來了文藝復興的城市空間改革、建築師和測量員的誕生；19世紀的霍亂，給了我們巴黎的香榭大道、紐約的中央公園、倫敦的現代下水道系統、室內水管管線，催生了郊區；20世紀的肺結核、傷寒、小兒麻痺、西班牙流感，迎來了現代主義、通風、住商分離，擁抱玻璃和鋼鐵。

作為本世紀最大的瘟疫，新冠病毒將會如何改造城市的樣貌？

從Zoomburbs、下城之死、餐廳和零售業的命運，我們試著窺見城市的未來。

命運一：Zoomburb、Zoomcities崛起

在家工作鬆綁了居住選擇，人們逃離空間狹小，房價高昂，百業關閉的死城，有的搬往郊區，形成Zoomburb（Zoom＋suburb，空間＋郊區），有的移居更便宜的小城市，形成Zoomcities（Zoom＋cities，空間＋城市）。

「至今，我們已經看到了兩大輸家：紐約和舊金山。」美國萊斯大學金德城市研究所（The Kinder Institute for Urban Research）所長富爾頓（William Fulton）觀察，舊金山的居民西進，定居隔壁俄勒岡州的本德，甚至是千里之外，以盛產馬鈴薯聞名的愛德華州的博伊西；紐約的居民則往北來到加拿大邊境，復興了長期蕭條的水牛城和雪城，甚至遠至國境之南的德州。

過去幾年，全美房價最高的大城市持續流失人口，新冠病毒只是加速了人口的外流。但沒有永遠的觸底，一旦這些郊區或城市的房價過高，數位游牧民族又將拔營，尋找新的牧草地；或有一日回歸房價修正的大城市，屆時城市又將死而復生。

命運二：下城已死

過去三、四十年來，下城（downtown）靠著辦公大樓與上班族的餵養而生。新冠疫情改寫了未來的辦公生態，也改寫了下城的命運。

房地產專家預測，疫情過後，多數上班族一周可能只有三、四天在辦公室，辦公空間的需求恐將下降10到20%。而且，既然能在家辦公，非進辦公室不可的理由多是會議需求，預估未來將強調會議場所而非辦公空間。

富爾頓也預測，空的辦公大樓或會改作住宅大廈，原先入夜就人去樓空的市中心，或許會出現萬家燈火。

但少了辦公室和上班族，城市餐廳的黃金時代將下台一鞠躬。

命運三：餐廳黃金時代落幕

疫情對餐廳的衝擊不小，有人預測餐廳數量會大幅減少，改為健身房？圖為舊金山餐廳設置標語，如果想要內用，請出示疫苗接種證明情形。美聯社

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）報導，疫情期間，餐廳營收縮水六成，線上訂位平台直接觸底，高級餐飲、午餐和宵夜受創最重，獨立餐廳幾乎撐不下去，只剩口袋夠深的大型餐飲連鎖。

外送也救不了。《大西洋月刊》分析，最受歡迎的外賣品項（開胃菜和主菜）往往利潤最低；利潤最高的酒跟甜點，卻最少人點外賣，如此下去根本付不起市區的高額房租。

「我認為零售業將減少（reduced）、外移（relocated）和再利用（repurposed）。」哈佛商學院常駐高階管理人奧康納（Daniel O'Connor）告訴《大西洋月刊》。

減少，指的是數千家餐廳將倒閉；外移，無力支付高昂地租，餐廳將遷往郊區，甚至轉型為餐車，打起游擊戰；再利用，則是擁抱無接觸送餐的潮流，轉做商業廚房。

餐廳的店面會變成什麼？奧康納認為很可能會是健身房。

命運四：實體零售業永久拉下鐵門

美國實體零售業垂死掙扎已久，新冠病毒可能是壓垮它的最後一根稻草。

去年三月美國爆發疫情，五月起，美國電商龍頭亞馬遜的營收成長衝上35到40%，一路保持到今年第一季達到41%，幫忙把貝佐斯送上太空。

投資銀行摩根大通的報告指出，新冠疫情迫使消費者上網購物，消費習慣改變後，「即使實體店面重新開張，這股趨勢也很可能持續下去。」

購物中心作為美國重要的零售地景，它們曾是美國的文化象徵、消費火車頭，與實體的「社交媒體」。九O年代極盛時期，全美多達3,000多家；疫情過後，零售專家預測只會剩下150至200家。

這麼多的空間將變成什麼？

富爾頓認為它們可能被剷平，改建為住宅。「區域性購物中心常位於富裕郊區的大片土地——這對建商來說是一個難能可貴的機會。」

命運五：擴大單車與步行區

圖為法國巴黎的城市限速計畫。美聯社

紐約市少了地鐵，還像紐約嗎？然而，宛若城市血管的公共運輸也是快速傳播病毒的溫床，疫情過後，公共運輸該往哪裡去？城市的人們該如何移動？

開車不是一個選項。城市裡，不是人人養的起車和車位，於是，有些城市開始做起實驗⋯⋯

封城後，義大利的米蘭推出「開放街道」計畫，將35公里長的街道改造為單車道和步行區，讓人們可以有足夠的空間，安全地在城市裡移動。

新冠肺炎-疫情-防疫-城市規劃-米蘭米蘭的「開放街道」計畫將原有車道改為單車道和步行區。圖片來源：米蘭市政府網站

前紐約市交通局長薩迪克-汗（Janette Sadik-Khan）向英國《衛報》（The Guardian）解釋，米蘭的疫情比其他世界主要城市快了一個月，「米蘭計劃非常重要，因為它為如何重建城市提供了很好的參考範本。」

巴黎市長伊達戈，也在2020年便提出「15分鐘城市」的規劃，主張民眾應該在步行或騎腳踏車15分鐘內，就能達到辦公室、學校、醫院等地，以免活動範圍遭限制時，引發生活與經濟崩壞。

此外，哥倫比亞首都波哥大，擴大了約76公里的單車道，幫大眾運輸的紓「困」；加州奧克蘭封閉119公里、約全市1／10的街道，讓行人能保持社交距離。柏林、布達佩斯和墨西哥城也可見類似的計畫。

至於公共運輸，達爾豪斯大學規劃學院院長哈比卜（Ahsan Habib）接受加拿大廣播公司採訪時說，城市必須設法改造車站、號誌、座位安排，讓大眾運輸不再擁擠。

「全文轉載自未來城市(商圈回不去了！一周進辦公室三天，實體零售與餐廳黃金時代落幕｜疫情城市預言1)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

林智堅專欄｜我如何把300歲的新竹舊城區變「好走」？來台灣設計展走2公里就知道！

【推薦閱讀】

疫情調查2》疫情下，哪些人永久失業了？｜張佑宗專欄

【推薦閱讀】

冰島「周休三日」大成功！工時縮短效率卻增加