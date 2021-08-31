「漸漸把新冠肺炎當感冒？」日本近萬人超HIGH音樂季挨轟

日本昨(30)日24小時新增確診數為19,410人，在東京都新增確診即達1915例，疫情相當緊張之際，在距離東京都不遠的愛知縣，29日卻舉行一場近萬人參加的野台音樂祭。現場除了摩肩接踵、萬頭攢動的景象外，還提供酒類供參與民眾開喝！該場音樂祭在各大社群網路上流傳著現場的影片被罵爆，還一度傳出主辦單位拒接出借場地的愛知縣政廳電話。

擷自主辦單位官網

根據日本《共同網》報導，29日在愛知縣國際展覽場舉行的NAMIMONOGATARI 2021音樂活動，傳售出逾8千張門票，並號稱是日規模最大的嬉哈和藍調節奏的大型音樂節。從現場流出的影片和照片來看，氣氛如同台灣墾丁的「春天吶喊」音樂季，在逾40組以上的藝人團體情緒激昂的表演下，超過萬人隨著音樂擺動，歌手還跳下舞台與觀眾近距離互動，在社交距離近乎是零的情況下，無論是表演的團體或參與的觀眾，早就沒在顧防疫政策。

愛知縣政廳為此震怒，知事大村秀章已召開記者會公開譴責NAMIMONOGATARI 2021音樂活動的主辦單位，未遵守防疫的要求還提供酒類，「令人極其遺憾」，並在臉書PO出嚴重抗議信，表示往後縣政廳將該單位視為拒絕往來戶，不會再核可出借場地。

該活動當天的「盛況」在台灣的PTT傳開，網友以「日本舉辦音樂祭還是感染祭？」為題，認為日本民眾可能真的將新冠肺炎漸漸當感冒或流感對待了。還有人驚訝這居然是日本的活動場景，也驚呼原本相當愛乾淨的日本人，在該活動散場後，留下滿地垃圾的畫面相當錯愕。

NAMIMONO GATARI 2021的主辦單位稍早在官網上公開道歉，表示對支持音樂行業和活動的民眾造成不便和大眾的關注，「深表歉意」。並解釋該活動從今年3月開始對外宣布，「我們從愛知縣的政府訊息聽說今年活動最多能在8月18日之前的10天舉行，如果不是過度飲酒，是可以提供酒精的。」

「從那天起，常滑市被指定為防疫優先治療區，人數限制減少到5000人。當時售票數量超過5000張，所以我們決定在8月20日停止售票，並按照愛知縣的指示取消一年一度的兒童項目。就在活動前10日接到了禁止銷售酒精飲料的要求，但我們向愛知縣的負責人報告我們將出售一些無法取消的物品，並與酒精票一起出售，也管理了杯子的數量。」

關於防疫政策下的活動要求，主辦單位仍表示有遵照政府指示，包括在地板上貼有約一公尺之隔的社交距離貼紙、禁止區域外飲食、未飲食的情況下必須戴上口罩。但在活動前一天愛知縣發布緊急狀態。在距離不到一天的時間內，要取消或延後活動是不可能的。對於活動造成的爭議之處，主辦單位再次深表歉意，並強調與表演者無關，公司將負全責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康