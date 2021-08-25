胡志明市士兵協助封城 美宣布再捐越南100萬劑疫苗

（德國之聲中文網）據路透社消息，越南目前是東南亞地區新冠疫苗接種率最低的國家之一。9800萬人口中僅有1.8%的民眾全面接種了疫苗。

本周二，正在該國訪問的美國副總統哈裡斯宣布，美國將向越南捐贈100萬支生物科技—輝瑞疫苗。哈裡斯說，這些疫苗將在未來24小時內開始運抵；國防部還將送去77台冰櫃，用於儲存這些疫苗。此外，美國將從美國救援計劃中提供2300萬美元，並通過美國疾病控制與預防中心（CDC）和美國國際開發署提供緊急資金，加強該國的疫苗接種計劃。此前，美國已向越南捐贈了500萬支新冠疫苗。

哈裡斯同時宣布在越南設立美國疾病控制與預防中心東南亞地區辦事處。它將成為美國公共衛生機構在全球的四個辦事處之一，以幫助科學家們進行合作研究，預防全球健康危機再次發生。

胡志明市實行嚴格封城措施

越南目前正處於德爾塔變種引發的新一輪疫情之中，作為越南國家商業中心的胡志明市則為疫情“震中”。據美國約翰·霍普金斯大學的統計數據，截至8月23日，越南新冠確診病例累計348059例，死亡病例數為8277例。路透社報道稱，胡志明市的確診人數佔全國總數的一半以上，超過18萬例。該市的新冠死亡人數共計7010例，佔全國死亡人數的大約80%。

7月初，越南在胡志明市實施限制行動的措施。鑑於感染率持續激增，越南上周五（8月20日）宣布從本周一開始實行迄今最嚴厲的限制措施，包括禁止人們離開家，甚至不得出門購買食品。政府表示，軍隊將提供幫助，向居民運送食物。這一禁令一度修正為部分地區的人們可以出門購買食物，但之後又恢復為全面禁止，引發了周末恐慌性囤積物品的現象。

越南政府8月20日還表示，將從國家儲備中撥出13萬噸大米，發往胡志明市及其他23個省份和城市。據路透社報道，胡志明市一些城區的居民表示已收到軍隊運來的大米、肉類和蔬菜。

越南衛生部稱，最近幾周向胡志明市及其周邊地區增派了1.46萬名醫護人員協助抗疫。

據路透社報道，越南迄今總共獲得了2300多萬劑新冠疫苗。越南政府表示，本周一收到了501600支來自波蘭的阿斯利康疫苗和20萬支中國捐贈的國藥集團新冠疫苗。中國駐越南大使館在官網上表示，應越南軍隊請求，中國人民解放軍向越南軍隊援助的一批新冠疫苗於8月23日上午運抵越南河內內排機場。

今年6月初，越南衛生部批准了中國國藥集團新冠疫苗在越南緊急使用，並接受了國藥集團捐贈的50萬劑疫苗。越南一家私營公司後購得500萬劑國藥集團疫苗，並將其分發。據悉，當地政府已在8月開始使用這些疫苗。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】