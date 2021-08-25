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中國迄今未核准BNT 上海復星：結果如何都沒關係

中央社 / 台北25日電
上海復星醫藥總部。中央社
上海復星醫藥總部。中央社

中國迄今仍未核准BNT疫苗進口使用。據報導，BNT疫苗代理商母公司復星國際有限公司董事長郭廣昌今天說，開發mRNA疫苗的初心，是為國家提供多一種選擇，「無論結果如何都沒關係」。

德國生技公司BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作推出的mRNA疫苗，23日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，成為全球首款獲得正式批准取得藥證的COVID-19疫苗。

上海復星醫藥此前投資與BioNTech進行戰略合作，擁有BNT疫苗的「大中華地區」代理權，並命名為「復必泰」。但迄今，中國官方仍未批准任何外國COVID-19疫苗進口使用，包括最積極推進的BNT。

綜合陸媒第一財經、IT之家報導，復星國際今天在上海舉行2021年中期業績發布會，針對投資者提問BNT疫苗的審批進展，郭廣昌說，這款疫苗兩天前剛獲得美國FDA的完全批准，「我們當然也希望這款疫苗能夠早日進入中國。」

郭廣昌並稱，復必泰疫苗在國內的臨床和審批，一直以來得到了包括國務院聯防聯控、國家藥監局、上海市委市政府等多個部門的大力支持和關心，目前相關事項在按照程序正常推進。

他說，復星開發mRNA疫苗的初心，是從國家利益出發，為國家多一種選擇，期待這款疫苗儘早在國內上市，為國內疫情防控貢獻力量。

但郭廣昌同時還表示，疫苗不是復星的全部，它只是復星的一個產品，疫苗是為了給大家多一種選擇，「無論結果如何都沒關係」。

據報導，復星國際最新發布的財報顯示，上半年總收入達到人民幣704.1億元，比去年同期增加11%；歸屬母公司股東的利潤達到40.6億元，大增102%。

財報顯示，BNT疫苗因為在港澳地區納入政府接種計畫，實現收入5億餘元，只占總收入很小一部分。復星尚未把鴻海、台積電、慈濟購買BNT疫苗所產生的收益納入。

今年5月，復星醫藥公告稱，擬與BioNTech合資公司生產mRNA疫苗，年產能有望達到10億劑。此舉也標誌著中國將首次實現國外引進疫苗的本土化生產。

報導稱，由於Delta等變異株蔓延，製藥商認為疫苗加強針的市場前景很大。如果加強疫苗接種採用mRNA疫苗，仍然有待更多安全性和有效性資料的驗證，這也增加了中國mRNA疫苗獲得上市批准的難度。

新冠肺炎 COVID-19 BNT 疫苗

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