港媒：習近平親定 10月前11億人接種兩劑疫苗
港媒報導，中國國家主席習近平親自審定了大陸民眾施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的方案，規定10月底前，有11億人（占人口7成8）完成接種兩劑。
星島日報今天報導，四川南充市新聞網和淮北新聞網近日都報導了習近平親自審定「10月底前完成11億人的接種覆蓋」的消息。
據轉述，南充新聞網的報導指出，7月19日，四川副省長楊興平主持全省下半年疫苗接種工作視訊會議，會上強調，各地要提高政治站位，清醒認識疫苗接種形勢任務。
會上透露，疫苗接種是預防控制疫情最有效的手段，中共中央、國務院高度重視，總書記習近平親自審定了下半年疫苗接種實施方案。
報導指出，中共中央做出今年10月底前完成11億人疫苗接種的重大決策部署，按照傳染病防治法和防治COVID-19相關要求，適齡無禁忌症人群「願接盡接」調整為「應接盡接」，接種人群將覆蓋中國總人口的7成8。
星島日報的報導表示，據中國衛生部門的公布，截至8月12日，中國大陸有7.77億人完成接種兩劑疫苗，以中國14億人口計算，接種率5成5。
若按照官方的時間表，在未來兩個月，還將有3億多人要完成兩劑接種。
中國工程院院士鍾南山曾說，中國的疫苗接種率需達8成以上，才能建立群體免疫，該目標有望年底前實現。
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