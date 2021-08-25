準備要打第6劑被抓到 巴西男怕染疫10週內混打5次疫苗

世界衛生組織（WHO）建議兩劑疫苗施打時間必須間隔8-12週，但近日有一名巴西男子無視此規定，在10週以內接種了5劑不同廠牌的疫苗。8月16日他準備接種第6劑新冠疫苗時，才被醫師發現他的接種紀錄不尋常，並通報當地衛生局。他後來坦白，是因為擔心染疫才不斷接種疫苗。

根據《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）報導，一名男子在今年5月12日至7月21日，短短10週之內，接種了2劑輝瑞疫苗、2劑科興疫苗跟1劑AZ疫苗。本月16日他在巴西里約熱內盧準備接種第6劑疫苗時，被醫師發現接種紀錄異常，因此通報衛生局將他逮捕。

至於為何可以重複施打疫苗，都沒有被承辦人員察覺。衛生局調查後發現，因為這名男子去3個不同地區的疫苗接種站，趁著接種站的電腦當機、人潮眾多的時候，跑進去要求醫師幫他打疫苗。他事後透露，自己是害怕染上新冠肺炎才這樣做。

現在衛生局也已經將他的名字標註在疫苗接種系統中，提醒醫護人員不要再幫他接種疫苗了。