美國總統拜登下令對新冠病毒起源進行的90天調查在周二（8月24日）到期。路透社指出，美國情報機構提交的調查報告可能仍無法針對病毒在中國的起源給出答案。

《華盛頓郵報》在美東時間24日晚間引述熟悉此事的兩名美國官員指出，拜登已經收到了來自情報機構的報告，但該報告對新冠病毒起源是因為中國的實驗室洩漏丶或者自然起源自動物沒有定論。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，要將調查結果解密公開可能還需幾天時間。路透社24日引述三位美國政府官員和第四位熟悉調查情況的人士說，先前中國阻撓了國際專家在中國當地搜集關鍵資料的努力，因此他們並不期望這次審查會得出確切結論。

不過，一名官員告訴路透社，報告可能點出可進行的其他調查線索，包括對中國提出新的要求，但這可能會在北京與華盛頓的關系處於幾十年來的最低點時，進一步加劇雙方的緊張。

「溯源需要的是科學，而不是什麼情報。由情報機構去搞病毒溯源本身就是反科學的。」中國外交部發言人汪文斌在24日的例行記者會上說，美國情報機構的所謂溯源報告不可能基於事實真相，他稱該報告只會一份先有結論丶再來拼湊「證據」的栽贓報告，「根本不可信。」

「如果其中一個主要當事方不願合作，基本上就不可能進行適當的調查。」布魯金斯學會高級研究員丶與拜登的國防部副部長卡爾（Colin Kahl）合寫《余震》（Aftershocks）一書的作者萊特（Thomas Wright）告訴路透社：「我們需要按照兩種可能性都存在的方式進行調查。」

病毒來源仍是一團迷霧

據路透社的統計，新冠肺炎已經在全球造成460萬人死亡，但其確切的來源仍然籠罩籠罩在神秘當中。

2019年12月，第一批已知病例出現在中國武漢，美國機構在不久之後開始調查其來源。美國情報機構最初強烈傾向該病毒是起源於自然界的解釋。

由世界衛生組織（WHO）領導的一個小組於今年1月和2月在武漢及其周邊地區停留了四周，該小組表示，病毒可能是通過另一種動物從蝙蝠傳播給人類的。他們在今年3月與中國科學家共同撰寫的報告認為，實驗室洩漏的理論「極其不可能」。不過，他們的調查並沒有讓華盛頓滿意。

熟悉情報調查的人士告訴路透社，最近幾個月來，幾乎沒有確鑿證據表明病毒在野生動物中廣泛地自然傳播。同時，中國又拒絕讓美國研究人員進入武漢的實驗室，也拒絕提供官員所需的考察和探訪。

世衛總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，該組織並沒有排除任何假設的可能性。世衛組織將成立一個新的小組，進一步研究新冠病毒起源。

中國嘲笑中國實驗室洩露理論，並推動邊緣理論稱病毒是在2019年從德特裡克堡（Fort Detrick）的一個實驗室洩露的。

（路透社丶《華盛頓郵報》等）

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