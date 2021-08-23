澳洲再封城堵疫情 民眾抗議引衝突

為了防範疫情繼續擴大，澳洲多個行政區宣布延長封城，但各地民眾似乎是受夠了疫情生活，紛傳出上街抗議的情形。澳洲大城如墨爾本與雪梨則出現大規模遊行抗議，且因為不肯解散，與警方爆發衝突。

根據《英國廣播公司》報導，澳洲近期因為Delta變種病毒肆虐，造成確診案例與受影響區域快速增加，使得各地政府紛紛再度祭出封城，希望透過最大程度減少人流移動來斬斷傳播鏈。但過去向來配合的澳洲民眾，此次似乎是受夠了封城帶來的諸多不便，選擇上街抗議。

爆發警民衝突

在墨爾本約有4千民眾參與示威遊行，更衝破警方防線，場面一度混亂不堪。而墨爾本警方也為此對示威民眾噴灑胡椒水，最終逮捕了218名抗議民眾，且至少有7名員警在執法過程中受傷。這些遭逮捕的民眾除了最高面臨約10萬台幣的罰鍰，也將面臨襲警、妨礙公務等罪名。

《法國24》指出，雪梨所在的新南威爾斯州，傳出單日新增825本土病例，創下澳洲自疫情以來最高的單日紀錄，因此讓政府十分擔心疫情失控。由於雪梨的疫情相對嚴重，當地警方也採高規格對付示威遊行，不希望人們在此刻繼續群聚。

限制行動盼體諒

相較於墨爾本，雪梨的示威民眾只有約250人，警方則大陣仗出動了1500名警力在雪梨各處設置關卡、驅散群眾，且逮捕了數十人，就是希望群眾能配合封城令。新南威爾斯州警察副局長蘭尼恩表示，警方的行動不是限制人民的言論或是集會自由，而是要限制新冠病毒的擴散，希望大家能諒解與配合。

澳洲擁有2500萬人口，自疫情爆發以來累積約4萬2千例確診病例與974起死亡病例，雖是疫情控制相對得宜的西方國家，但也因為Delta變異株肆虐而有死灰復燃的狀況。

【更多精采內容，詳見 】