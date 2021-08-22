BNT將獲美正式授權 反疫苗者願接種

BNT疫苗有望在週一成為全球首個獲得美國正式藥證的新冠肺炎疫苗！BNT疫苗在正式獲得美國FDA授權後，安全性與效度將受到進一步的認證，且據美國非營利組織凱撒家庭基金會（KFF）調查，有三成不願接種疫苗的美國民眾表示，新冠疫苗獲得正式認證能讓他們改變主意、接種疫苗。

將批准正式授權

BNT 疫苗於去年 12 月獲得美國 FDA 緊急授權（EUA）使用，並於日前開始申請一般的正式授權，並依規定提出半年來的相關安全性數據做為佐證，實證數據比緊急授權所要求的兩個月更加充分，莫德納疫苗將隨後跟進。

據紐約時報報導指出，FDA 最快將在週一批准 BNT 疫苗的申請，莫德納疫苗的正式授權也可能在數週後完成。某位熟悉 FDA 計畫的人士告訴紐約時報，審核通過後，美國將能夠進一步加速疫苗接種，且有望為公、私立單位的疫苗接種要求鋪路。

緩解安全疑慮

ABC 新聞 分析指出，BNT 疫苗取得正式授權，將能結束緊急授權的神話，提供民眾更可靠、實在的安全性證明，也有助於讓擔心新冠疫苗安全性而不願接種的民眾改變心意，轉而接種疫苗，但另一方面也將讓雇主能夠合理要求員工「必須」接種新冠疫苗。

對於正式授權緩解疫苗安全性疑慮的效果，KFF 透過研究發現，如果目前獲得緊急授權的疫苗（BNT、莫德納、嬌生等）能夠取得 FDA 正式授權，有三成未接種疫苗者表示願意改變主意、儘速接種疫苗。

KFF 的另一項研究則發現，對於 12 至 17 歲兒童的家長而言，正式授權能夠讓他們更安心地讓孩子接種疫苗，但在此之前，多數家長寧可選擇觀望，更有兩成的家長表示，他們絕對不會讓孩子接種疫苗。

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