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福建平潭：台灣移入一例陰轉陽 曾2度治癒

中央社 / 台北21日電

中共官媒人民日報app今天報導，福建省平潭綜合實驗區20日報告1例由台灣境外移入的COVID-19陰轉陽病例。這名婦人5月在台確診，之後2度治癒，近日接受解封採檢又呈陽性。

據通報，這名52歲婦人5月15日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測陽性，在台灣隔離治療14天，期間核酸檢測兩次陰性，於5月30日出院。

她在6月30日從台北入境廈門，自述為COVID-19病例，隔離2天後核酸檢測陽性，被送往廈門大學附屬杏林醫院接受治療並隔離14天，第7、8、9天連續3天核酸檢測均為陰性，於7月15日出院，到金門灣酒店隔離14天。

婦人7月30日解除隔離後，又被接送到平潭集中醫學觀察點隔離14天，期間4次核酸檢測均陰性，13日轉居家隔離7天，8月20日前往潭城社區服務中心採集口、鼻咽拭子送疾控中心進行核酸檢測，又被斷定核酸檢測結果為陽性。

報導表示，當地疾控中心已組織專業人員開展流行病學調查和密切接觸者排查，結果顯示，婦人沒有密切接觸者，一般接觸者2人。

據報導，婦人已送至定點醫院進行隔離救治，進行電腦斷層檢查；對2名一般接觸者採集核酸樣本；採集婦人家中以及所居住社區外環境核酸樣本並進行消毒；對婦人所在社區進行管控，對所有人員進行核酸檢測採樣，共計81人，核酸檢測結果均為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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