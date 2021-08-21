洛杉磯回頭重啟防疫規定 萬人活動須戴口罩

加州6月解封，經過兩個月放牛吃草，隨著染疫人數再衝高，地方政府逐步找回先前已經取消的防疫規定，新一波規定是1萬人以上大型活動全面要求戴口罩。

洛杉磯郡宣布從今天起，超過1萬人參與的大型戶外活動，無論是否接種疫苗，所有人都必須戴上口罩，實施範圍包括了園遊會、演唱會、運動賽事等，唯一例外是參與者在飲食過程中允許暫時拿下口罩。

加州6月15日解封，允許已接種疫苗的居民在大部分的場合不需要戴口罩。不過以洛杉磯為例，各場所幾乎沒有檢查疫苗施打證明的機制，大多數連口頭詢問也沒有，形同「放牛吃草」。

但這兩個月內，洛杉磯人也沒完全放鬆，口罩逐漸融入日常生活。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情隨著Delta變種病毒流行，染疫人數再次衝高，可以看見街上行人自主戴著口罩的情形普遍，就算沒戴在臉上，大概每個人手邊都有口罩備用。

洛杉磯郡人口約1000萬人，解封之前的6月初疫情趨於穩定，單日新增確診病例約100人左右。但兩個多月後，昨天單日新增3239確診病例、35人死亡。

除了看球賽、演唱會必須重新戴上口罩，加州政府近日也要求1000人以上的室內聚會，參加者必須出示疫苗施打證明或陰性篩檢報告。

「洛杉磯時報」今天刊出報導，預估短期內疫情仍然籠罩美國生活。報導訪問醫學專家、公衛學者指出，隨著Delta變種病毒流行，諸如戴口罩、特定從業人員必須施打疫苗等防疫規定仍然會持續這個秋季與冬季。