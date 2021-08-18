上海再傳本土病例 接種兩劑疫苗醫護人員確診
時隔逾2週，上海市今天再通報一例本土COVID-19病例，是松江區一名已經完整接種兩劑疫苗的醫護人員。官方不敢大意，隨即展開防控、疫調，今晚緊急召開記者會說明相關情形。
上海市晚間6時30分臨時舉行疫情防控記者會，宣布一名在松江區中心醫院工作的女性醫護人員，例行核酸檢測結果為陽性，經過複查後確診，已經送往上海市公共衛生臨床中心隔離治療。
這是繼本月2日浦東機場發現1例本土確診病例後，時隔逾2週，上海再傳本土病例。
上海市衛生健康委主任鄔驚雷指出，這名確診患者在松江區中心醫院工作，並已接種2劑疫苗。自8月2日以來，醫院每3天一次的例行核酸檢測結果均為陰性，不過今天的檢結果異常而被通報。
他指出，接獲通報後，上海市疫情防控應急處置機制立即啟動，相關部門隨即展開全面性流行病學調查、相關人員排查追蹤、落實相關場所及環境消毒等防疫措施。
鄔驚雷說，近期中國國內多地發生本土病例，呼籲市民非必要不離開上海。
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