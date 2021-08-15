不為人知的新冠死亡數字

（德國之聲中文網）自2020年初新冠大流行開始以來，官方報告的全球新冠死亡人數為427萬人，但是實際死亡人數可能遠高於這一數字。

為了提高透明度，一位以色列和一位德國科學家創建了全球最大的按國別分類的死亡率數據庫。從現在開始，103個國家的公布的新冠死亡案例可以與其整體死亡率進行每周、每月或每季度的比較。

“超額死亡率，即整體死亡率與預期死亡率的差異，被廣泛認為是新冠死亡率的一個更客觀的指標”，耶路撒冷希伯來大學的卡林斯基（Ariel Karlinsky）和德國圖賓根大學的科巴克（Dmitry Kobak）寫道。

他們本月發表的《世界死亡率數據集》估計，自新冠大流行開始以來，實際死亡人數可能已經比公布的數據多出至少100萬人——這還沒有包括來自其他100多個國家的數據，因為研究者無法獲得相關數據。

世界衛生組織（WHO）也認為新冠死亡的實際人數要比官方統計數字高得多。造成這種差異的原因是多方面的，例如，它受一個國家政治安全形勢的影響，或者僅僅取決於政府是否願意公布這些數據。 世衛組織在5月發表的一份報告中寫道：“許多國家尚無有效的民事登記和生命統計系統，無法提供准確、完整和及時的出生、死亡和死因數據。”

專制政權傾向於公布虛假數字

政治學家和科學家們長期以來一直認為，專制國家官方公布的新冠死亡人數與實際死亡人數之間的差距要大於民主國家的統計數據。

新的全球數據集產生了相應的漏報率——乘以官方數字——便可估計出真正的死亡人數。例如，奧地利、比利時、德國和法國的漏報率低於1，意味著這些國家公布的數字相當准確。

然而，在非民主國家，官方公布的新冠死亡人數與實際死亡人數之間的差異最大。比如埃及的漏報率是13。截止2020年11月，埃及官方報告的死亡人數約為6600人，而實際死亡人數估計為87000人。

“在專制政權統治下，由於缺乏問責制，透明度通常不像在民主國家那樣重要”，總部位於漢堡的德國全球和區域研究中心（GIGA）研究小組發言人喬蘇亞（Maria Josua）在接受德國之聲采訪時指出：“專制政權的許多統計數據很可能都被美化了，無論是失業率、死亡數字還是超額死亡率。埃及是一個特別明顯的例子，超額死亡率極高，政府極力掩蓋。”

而在塔吉克斯坦（漏報率為100）、尼加拉瓜（51）、烏茲別克斯坦（31）和白俄羅斯（14）的情況則更為嚴重。

埃及的官方數據“早已遭到質疑”

“在中東，我們能夠研究自埃及、黎巴嫩、以色列、阿曼和卡塔爾的數據，埃及有一個相當強大的人口數據收集系統”，卡林斯基在與德國之聲記者的視頻聊天中如是介紹。這位科學家估計，埃及高達13的漏報率應該被視作一種故意的誤報，是對專制領導層權力的明顯映射。

塔赫裡爾中東政策研究所（Tahrir Institute for Middle East Policy）的研究員卡爾達斯（Timothy Kaldas）告訴德國之聲：“包括我在內的許多觀察人士長期以來一直懷疑埃及公布的數據遠低於新冠實際病例和死亡人數。”

“2020年5月至7月期間的超額死亡人數表明，埃及漏報的情況可能相當嚴重。埃及政府似乎對全面統計病例並不感興趣，因為官方數字只反映了官方進行的PCR檢測結果”，卡爾達斯補充說：“私人PCR檢測和其他檢測方法的結果均沒有被統計在內。”

經濟因素也扮演著至關重要的角色，卡爾達斯解釋，國際貨幣基金組織將埃及2021年的增長預測從2%提高到2.8%，部分是基於“連政府都承認是不准確的官方數據”。喬蘇亞還強調，新冠死亡人數的增加對該國的支柱產業—旅游業—的經濟影響也不應被低估。她說：“埃及根本無法承受錯過另一個旅游季節。”

真實數字難以統計

在卡林斯基和科巴克於2020年底開始其研究之前，還沒有一個與新冠疫情相關的超額死亡率的綜合國際數據庫。到目前為止，少數數據集只比較了歐洲幾個高收入國家的數字。

當然，在與前幾年的數字進行比較時，需要有多方面的考慮。例如，由於去年的封鎖措施，全球致命車禍的數量下降到了歷史最低點。

因為保持社交距離和更多人在家工作的事實，流感或其他呼吸道疾病所導致的死亡人數也變少了。研究人員還指出，2020年是一個閏年，這自然會稍微影響與另一年的直接比較。此外，各國的記錄時間也不盡相同，這取決於新冠疫情在各地開始的時間。然而，可以肯定的是，新冠實際死亡人數遠多於世衛組織統計的官方數據。

擔心數據被操縱

“我既感到希望，也有些擔憂”，卡林斯基向德國之聲坦言，他希望各國認真對待將這些新的發現，並重新審視其新冠死亡數字。他舉例說，秘魯已經更新了其死亡人數，由6.9萬人改為18萬人，增加了一倍多。卡林斯基補充道：“但我也擔心那些已經在淡化新冠疫情的獨裁國家可能會操縱這些數據。”

例如，土耳其本應在6月底前公布2020年的總死亡率。但安卡拉卻“無限期”推遲了公布時間，卡林斯基透露：“我正在與土耳其的研究人員進行接觸。有幾個來自伊斯坦布爾和其他主要城市的超額死亡率估值。而實際差異可能非常之大。”

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