大陸疫情延燒 衛建委：全國疫情風險總體可控

「全國層面發生大規模的疫情風險較小」，中國國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華周五（8月13日）介紹，截至12日24時，中國18個省份48個市發生了本土疫情，其中，36個市超過5天沒有新增的感染者報告。除揚州、武漢、張家界外，其他僅有零星的病例報告，從這個情況看，「全國疫情風險總體可控」。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒在同一場國務院聯防聯控機制發布會上介紹：「截至目前，全國現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，現有中高風險地區156個，我國面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。」

賀青華還指出，近期國內多地陸續發生了聚集性疫情，從流調溯源基因測序的結果看，傳染源均來自境外。守住境外輸入這個關口，就能最大限度降低國內疫情發生的風險。「從目前各地疫情防控的經驗看，目前採取的『外防輸入、內防反彈』的策略，即常態化防控措施是科學的、有效的。」

推進疫苗接種工作

根據中國國家衛健委提供的數據，中國疫苗接種率已經達到55%。中國工程院院士鐘南山日前稱中國需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。

賀青華在發布會上進一步介紹，按照新冠疫情疫苗接種的總體部署，各省份已經陸續開展對12-17歲人群新冠疫苗接種工作。截至目前，12-17歲人群接種工作在全國正在有序推進，31個省加上兵團累計報告接種總劑次數超過6000萬劑。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶另外指出，兒童患了新冠之後，過去認為症狀比較輕，但是現在發現隨著兒童患病的不斷增多，其實在裡面也有一些出現了重症，也有個別兒童出現死亡的情況。至於兒童接種疫苗可能的不良反應，他表示，目前根據對不良反應的監測分析，兒童和青少年接種新冠疫苗不良反應的發生率不高於18歲以上的成人，既包括一般反應，也包括異常反應。

7月以來，由Delta（德爾塔變異毒株）引發的新一輪疫情在中國爆發，中國正想方設法拿出更多對策。法新社本周報道稱，在中國國產疫苗施打無法阻止Delta病毒疫情持續擴大的情況下，美國伊諾維奧制藥(Inovio) 在中國的試驗合作夥伴艾棣維欣生物制藥表示，中國藥品監管機構已經批准了首個混打疫苗試驗。此外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在7月底發表的「與病毒共存」說持續引發議論。

（來源：路透社，法新社）

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