河南虞城縣涉嫌瞞報4名確診病例 遭調查

新華社報導，河南省商丘市虞城縣13日新增的4名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，當地先前因疫情管控不力涉嫌瞞報，導致疫情蔓延，相關情況正由相關單位調查。

根據報導，因虞城縣涉嫌瞞報4名COVID-19確診病例被發現，導致虞城縣人民醫院東院區及谷熟鎮何莊村這2個地區，被列為疫情「高風險地區」，實施封閉管理，人員足不出戶，最大限度嚴防疫情風險傳播。

報導指出，根據通報，被瞞報的4名確診病例，是一名尹姓確診產婦的兒子、女兒及兩名小姑。經過調查，尹女自懷孕後除做產檢外，從未離開包括虞城縣在內的商丘市全境。

7月31日，尹女與丈夫郭男及女兒前往谷熟鎮何莊村的公婆家，並未外出。8月6日至13日因為待產，住進商丘市第一人民醫院，入住時經核酸檢測為陰性，並於7日生產。

但在此之前，郭男7月30日曾前往商丘大商新瑪特超市，與商丘市第2例確診劉姓患者有過近距離無防護接觸。到8月13日清晨5時，商丘市第一人民醫院為患者開展核酸檢測，尹姓產婦被檢測出陽性。

報導指出，河南省長王凱13日下午前往商丘市檢查指導疫情防控工作，要求在最短時間內阻斷疫情蔓延。為此，商丘市聯外高速公路的多座收費站，自今天下午3時起均告封閉。而自上午8時起，商丘市所有診所一律關閉，不得接收任何病人和出售藥品。