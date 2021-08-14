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Delta全球肆虐 醫po「美國恐怖數據」：沒必要挑疫苗了

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情仍在全球蔓延中，其中傳播力更強的Delta變異株更成為主要流行的病毒株，使重症機率大幅上升。 路透社
新冠肺炎疫情仍在全球蔓延中，其中傳播力更強的Delta變異株更成為主要流行的病毒株，使重症機率大幅上升。 路透社

全球Delta變異病毒持續肆虐，有人就算接種過疫苗仍然染疫，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」分享，美國在4個月內染上Delta的比率從2%衝到95%，坦言這種演化趨勢，「還是建議你有什麼疫苗就快打什麼，沒人保證Delta什麼時候會進入台灣開始流行」。

美的好朋友表示，從4月底到近期，美國Delta變異株占感染人數的比率，已經從不到2％直線上升到95％了，這種變異株有特別強的傳播能力，演化趨勢看來，讓它在很短時間成為優勢種，在世界各地都是類似的情形。

美的好朋友指出，從四月底到近期，美國的Delta變異株，佔感染人數的比率，已經從不到2%直線上升到95%了。 圖／MedPartner 美的好朋友
美的好朋友指出，從四月底到近期，美國的Delta變異株，佔感染人數的比率，已經從不到2%直線上升到95%了。 圖／MedPartner 美的好朋友

美的好朋友認為，上次像屏東能夠把它全數殲滅，真的是靠大家努力和機運，也坦言有什麼疫苗就快打什麼「不管哪種疫苗，對重症及死亡的保護力都算很不錯的」，沒人可以保證什麼時候Delta會進入台灣，甚至台使流行。

美的好朋友也說，現在爭論哪個疫苗保護力高一點低一點，其實意義不大，因為就算打了，面對Delta變異株，無論哪種疫苗都可能被攻破，但是重症和死亡保護力還是很好「所以真的沒必要挑了」，短時間內衝刺疫苗覆蓋率，大家越不挑特定廠牌，就能越快施打，除非有特殊因素，醫師有特定建議的疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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