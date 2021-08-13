中國18省48市出現本土疫情 官方：總體可控

中國國務院聯防聯控機制發布會下午通報，截至8月12日，中國大陸已有18個省48個市發生COVID-19本土疫情，本土確診病例連續19天上升，但絕大多數地方只是零星報告，疫情風險總體可控。

據人民網、央視新聞報導，中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華下午在會中通報，截至8月12日，中國大陸已經有18個省48個市發生本土疫情，累計報告病例超過1282例。在發生疫情的這48個城市中，已經有36個城市超過5天沒有新增的感染者報告。

他說，除了揚州、武漢、張家界市以外，其他地級市僅是零星的病例報告。從這個情況看，全國的疫情風險總體可控，全國層面發生大規模的疫情風險是比較小的。

賀青華表示，國家衛健委、國家疾病預防控制局將指導各地繼續做好以下幾個方面的工作：

一是疫情發生地區要繼續嚴格落實常態化防控的各項措施，加強流調溯源、核酸篩查、集中隔離和社區管控，限制人員外流，防止疫情向外擴散。

二是相關省份要加大對涉疫風險人群的排查，落實健康監測、核酸篩查等措施，及時發現潛在的感染者，避免出現新的疫情暴發點。

三是要指導各地全面排查口岸城市、機場、港口、定點醫院、集中隔離點等高風險場所的防控漏洞，在這些重點場所、重點單位要排查防控漏洞，及時採取整改措施，避免發生新的境外移入疫情。

四是要加強宣傳教育，加快推進疫苗接種，引導民眾做好個人防護，保持戴口罩、勤洗手、一米線、少聚集等良好的衛生習慣，從根本上儘早把疫情控制住。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒在會中指出，截至目前，中國大陸現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，現有中高風險地區156個，面臨「短時間內多源多點發生疫情的複雜局面」。

中國目前仍積極進行COVID-19疫苗接種。米鋒指出，截至8月12日，中國大陸累計報告接種疫苗18億3245萬劑，完成全程接種的為7億7704.6萬人。

他指出，到目前為止，12至17歲接種工作正在有序推進，累計報告接種超過6000萬劑。