事實核查：南半球新冠疫苗接種進展緩慢原因何在？

肖爾茨具體說了什麼？

下屆聯邦議院大選在即。在德國之聲對對各黨首席候選人的系列採訪中，德國之聲主編卡斯珀-克拉裡奇 (Manuela Kasper-Claridge)問社民黨籍的聯邦財長朔爾茨，他想如何改變全球冠狀病毒疫苗的不公平分配現象。

朔爾茨回答說：「我們已經為國際機構提供了數十億美元，幫助它們支持最貧困國家和地區購買疫苗。」在被問及是否可考慮取消相關專利保護時，他認為，發展本地生產能力，比如在南非，是正確的方法。

不過，他擔心，儘管提供了數十億歐元，但「如果組織得不好，就不能成功走出下一步，即疫苗送達。」。這位政治家說，目前，並不缺乏提供資金或提高生產能力以獲得足夠疫苗的意願，關鍵在於，「所有在國際舞台上負有責任的人和相關國家現在必須善加組織，使疫苗能送達南半球國家的公民。」

到目前為止，德國是如何幫助其他國家的？

朔爾茨所說的德國提供的數十億歐元，可能指的是簡稱「ACT-A」的「獲取抗擊新冠肺炎工具加速計劃」，該計劃由世衛組織協調。

德國聯邦政府稱，為ACT-A供款 22 億歐元，除部分用於診斷和藥物治療外，絕大部分用於 COVAX，該倡議由世衛組織、全球疫苗接種聯盟 （GAVI）和「流行病防範聯盟」（CEPI）發起，旨在全球範圍公平分配冠狀病毒疫苗。

據GAVI稱，德國在COVAX框架內的捐款總額超過10億歐元，成為僅次於美國的最重要捐助國之一。

聯邦政府還承諾，年底前，主要經由 COVAX 向發展中國家和其它國家捐贈至少3000萬劑剩餘疫苗。這麼做的還有其它一些國家。除此之外，還將幫助在塞內加爾和南非建立疫苗生產基地。

較貧困國家的疫苗接種工作有哪些問題？

新冠危機伊始，就已有多方擔心，南半球國家會在疫苗採購方面失利。因此，COVAX 聯盟的初衷是成為為所有國家購買疫苗的聯合基金。然而，富國和歐盟隨後通過與疫苗生產商的雙邊協議確保自家安全，並為本國國民儲備了大量疫苗。貧困國家則難以獲得疫苗。

世衛組織指出，即使 COVAX 的交付量7月份顯著增加，南半球國家仍未獲得足夠疫苗，用於全民接種。德國一國就有超過20億劑，但只有4700萬劑經由COVAX送至非洲。許多非洲國家在很大程度上依賴於COVAX，因為，它們自己沒有與輝瑞、莫德納等生產商的合同。

對德國之聲的相關詢問，GAVI 發言人回答說：「COVAX面臨許多嚴重挑戰，包括供應瓶頸和持續的疫苗民族主義，這些挑戰阻礙了我們盡快獲得疫苗。」7月中旬，德國發展援助部長米勒（Gerd Müller）警告說，包擴COVAX在內的ACT-A「資金不足」，缺口約為160億美元。

世衛組織表示，除疫苗短缺外，在一些貧窮國家，冠狀病毒疫苗接種工作基礎條件不足，包括大量缺乏訓練有素的專業人員。此外，不僅在歐洲，對疫苗接種的懷疑心態普遍存在。危機和沖突也導致某些地區疫苗接種進度緩慢。

肖爾茨的說法屬實？

與其它國家相比，德國的確投入了大量資金來改善世界較貧困地區的疫苗接種情況。但是，何以非洲和亞洲人口中，全面完成接種的分別只佔2%和12%？難道就像肖爾茨說的那樣，主因是國際參與者和相關國家之間缺乏良好的組織、協調，未能使公民們獲得疫苗？恐怕不是這麼回事，盡管在一些地方，基礎設施和實施方面似乎肯定存在問題，它意味著，某些情況下，數量本就不多的疫苗也未能用上。

根據德國之聲得到的信息以及GAVI和世衛組織的說法，更大的問題是：COVAX依舊資金不足，無法獲得足夠的疫苗——這又有多重原因，其中就包括：富裕國家們捷足先登，確保了自己的優先權。

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