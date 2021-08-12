防疫泡泡沒效？東京奧運的「派對感」讓日本疫情拉警報

東京奧運甫落幕，日本國內疫情卻相當不樂觀。不僅連續8天單日確診逾萬例，且時逢盂蘭盆節連假，當局也擔憂恐怕會使Delta變異株擴散。然而，原先就引發民怨的東奧，也成為外界指控疫情變得更加嚴峻的箭靶。

目前日本境內累積106萬確診病例，東京都累計確診超過25萬例。然而，日本已連續超過一週，單日確診破萬例。疫情急速升溫，也導致早已緊繃的醫療量能，瀕臨崩潰。

為了緩解各家醫療院所病床不足的收治壓力，當局也提出「居家療養」的政策。優先將醫療院所提供給重症患者使用，而非重症患者先留在家中療養。截至8月上旬，光是在居家療養的人數就超過4萬多人，是7月份的11倍之多。

東奧的「防疫泡泡」，沒有發揮效用？

受到Delta變異株的影響，日本第五波疫情遲遲未趨緩。先前，首相菅義偉不得不對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日共6週，橫跨整個奧運賽期。

除此之外，日本也針對東奧選手和教練等，採取嚴格的防疫措施。不管是選手、教練，或是記者等人員，都必須定時接受新冠病毒檢測。且行動也受到嚴格地限制，只能在下榻處和比賽場館移動，不得擅自外出。而各國選手也背負著染疫即退賽的風險。

在日本嚴格執行「防疫泡泡」的政策下，讓東奧選手、教練和工作人員與本地人完全隔離。期間共進行超過63萬次的篩檢。最終，從7月1日至今僅430人確診，其中多為日本官員和承包商。

「舉辦奧運，並非疫情擴大的原因，」日本東京奧運暨帕運擔當大臣的丸川珠代強調。他並表示截至9日，來自海外參加東奧的約4萬多人中，僅有151人，且沒有重症患者。國際奧委會也否認舉辦東奧與日本當地疫情嚴峻，有任何關聯。

東京大學醫學科學研究所副教授佐藤圭也表示，防疫泡泡內的盛行率似乎遠低於東京市中心，這表明防疫泡泡在某種程度上已經發揮作用。但這樣的說法，仍引發外界質疑東奧「防疫泡泡」的實質效用。

雖然很難證明舉辦東奧，使得日本疫情變得更加嚴峻有直接關係。但公衛專家岡部信彥指出，東奧期間的「派對氣氛」容易讓人們防疫鬆懈，也間接造成新冠肺炎確診個案攀升。

疫情拉警報，重創首相菅義偉民調

在東奧賽事進行火熱的同時，日本各家新聞電視台的報導，集中在日本運動員賽場上的優秀表現，以及創紀錄奪得27面金牌。而不是報導當地持續變得更加嚴峻的疫情。

這樣的慶祝氣氛，反而給人一種錯誤的正常感。且在東奧期間，東京當地民眾紛紛湧入酒吧，觀看奧運賽事，無視緊急事態宣言，對餐飲店祭出禁酒令。

「導致疫情嚴峻的主因，正是人民對防疫措施的輕忽。」日本關西大學副教授 Satoko Itani強調。

然而，其實在過去一年間，日本已宣布三次的「緊急事態宣言」，初期還能看見民眾自律居家防疫，但隨著第四度宣布，日人已開始出現防疫疲態，不論白天或夜晚的東京外出人潮都有增無減。

先前，日本國內就頻傳政府官員無視緊急狀態的規定，依舊前往銀座等地聚餐的醜聞傳出。然而，9日再度爆出，國際奧會主席（IOC）巴赫（Thomas Bach）在東京銀座逛街，引爆民怨。

屢次宣布「緊急事態宣言」，不顧民怨，堅決舉辦東京奧運等，都使得日本民眾對於政府的信任感大為下降。

且根據日媒民調指出，和東奧開幕前的民調相比，菅義偉內閣支持率從31%跌至28%，創上任以來新低。未來菅義偉政府又該如何解決國內醫療量能崩潰、緩解疫情，都成為當局的燙手山芋。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.8.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）