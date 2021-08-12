疫苗擋得下Delta病毒嗎？最新保護力研究出爐

全球還想盡辦法在新冠肺炎疫情下前進，同時積極採用各項醫療科技新技術、摸索智慧醫療產業的發展突破。今年上半年，智慧醫療產業更大有斬獲——關注醫療、健康科技的創投公司Rock Health估計，光在美國，智慧醫療與數位領域就拿下147億美元（約新台幣4,086億元）的投資金額，遠超過2020年累積的146億美元。

近期，智慧醫療與防疫科技，又有哪些新進展？

#新冠疫苗 疫苗擋得下Delta病毒嗎？最新研究出爐

新冠肺炎變異株Delta病毒持續在全球現蹤，不只早有Delta疫情的歐美，中國武漢近期宣布全面啟動核酸檢測、揪出Delta病毒；南韓則驗出首宗本土Delta Plus病毒株。大家都在擔心，我們現有的疫苗還撐得住嗎？

先前，英格蘭公共衛生局數據指出，BNT與AZ兩款疫苗在對抗Delta病毒的重症發生率，仍有超過九成的預防效果。近期，蘇格蘭公共衛生局也在國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表相關研究。結論是，面對Delta病毒，儘管帳面上的保護力數字下降，但預防重症仍明顯有效。

第二劑疫苗接種兩週後，對Delta病毒的保護力：

BNT疫苗：79%（對Alpha是92%）。

AZ疫苗：60%（對Alpha是73%）。

「所幸，疫苗還是有效的，」國家衛生研究院提醒，接種疫苗有許多目標，除了大家最關注的預防染疫，減少重症、死亡人數也是重大指標。綜觀而論，目前不論面對哪種新冠病毒變異株，完成兩劑接種仍能收到良好效果。

#新冠疫苗 法疫苗大廠賽諾菲將敗部復活？新冠疫苗預計年底問世

除了高端疫苗取得緊急使用授權（EUA）、準備開打，國外還有哪些新的新冠疫苗將問世？七月底，歐洲藥品管理局（EMA）宣布，正在進行法國疫苗大廠賽諾菲（Sanofi）新冠疫苗 「Vidprevtyn」的滾動式審查。賽諾菲也預期，今年底有機會把新疫苗推上市。

早在疫情爆發時，賽諾菲就迅速部署研發策略，最後卻嚴重落後英美各國。賽諾菲回顧，他們為了搶速度改買現成試劑，才發現疫苗不相容等技術問題；加上mRNA技術尚不成熟，最終節節敗退，沒來及趕上第一波新冠疫苗供應潮。

這次，賽諾菲依循熟悉的重組蛋白技術，與英國葛蘭素史克藥廠（Glaxo Smith Kline, GSK）合作，宣告以Vidprevtyn疫苗強攻一席之地。

同時，賽諾菲也在八月初宣布，以32億美元（約新台幣893億元）收購研究mRNA疫苗的美國公司，試圖敗部復活，找出mRNA技術在其他醫療領域的優勢與潛力。

#科技防疫 莫德納創辦人也曾遭諷不懂科學！他鼓勵：生醫創業要忍耐批評

剛成立十年的莫德納公司，運用突破性的mRNA技術製作新冠疫苗，表現不輸傳統大廠，更成為疫情亂世中的一線曙光。七月底，被稱為「生醫愛迪生」、莫德納共同創辦人羅伯特・蘭格（Robert Langer）也到2021亞洲生技大會分享心路歷程。

蘭格認為，平台技術是最適合成立公司的標準，透過平台、相同的製造流程，就能重複產出多種藥物。但由於mRNA平台技術過於創新，他們經常受到質疑。

「生醫創業要忍耐不少批評，」蘭格回憶，他們曾被媒體嘲諷不懂科學，申請專利也遭五次拒絕。經過200多次實驗失敗，他們才累積出多種藥物傳輸平台，甚至衍生40多家新公司。

他以顛覆醫療產業的mRNA技術鼓勵生醫產業的創業者，也希望用此平台技術持續提升世界健康品質。

「全文轉載自未來城市(疫苗擋得下Delta病毒嗎？最新研究出爐｜智慧醫療懶人包#29)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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